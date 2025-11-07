新北肉品市場中午恢復拍賣交易 侯友宜一早巡視肉品市場

新北市長侯友宜（中）一早視察新北市肉品市場。（新北市政府提供）

受到非洲豬瘟影響，豬隻禁運15天，新北市肉品市將於今天中午起恢復拍賣交易，市長侯友宜上午前往肉品市場視察，要求相關單位做好環境清消、車輛動線管制以及養豬場稽查及查核肉品來源，都必須徹底落實，並重申大家「切勿心存僥倖」，只要出現違規，新北絕對嚴辦、重罰，市場人士預估今天的豬價應該大致持穩、微幅下滑。

侯友宜今天上午在臉書PO文表示，市場重回正軌，但防疫的腳步絕不能鬆懈，感謝所有第一線防疫夥伴，全力投入養豬場稽查、廚餘去化、屠宰場清消與肉品追蹤等工作，才能順利度過15天防疫管制期。

他今天再度來到新北市肉品市場，特別要求在環境清消、車輛動線管制以及養豬場稽查及查核肉品來源，都必須徹底落實。

侯友宜也要再一次提醒「切勿心存僥倖」，只要出現違規，新北絕對嚴辦、重罰，未來持續守好防線，確保豬隻健康、肉品安全，讓市民安心消費，產業恢復常態。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市自昨天中午起陸續有豬隻自中南部豬場載運至肉品市場，首日預計共同運銷二七二四頭，較以往增加約一至兩成，中午12點到下午4點拍賣，下午4點半後屠宰，供應市場需求，全國供應量由中央統一調控，價格會保持穩定，不致會有大幅波動，但在市場上可能會有預期心理，使價格受到些許影響。

