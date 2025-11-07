鳳凰颱風「這幾天」是關鍵！ 吳聖宇列各地風雨時程

氣象專家吳聖宇分析今日至11日全台各地的風雨時程，直言「週二至週四為關鍵，請持續關注預報，提前做好防颱準備。」（資料照）

輕度颱風「鳳凰」最快在今天（7日）下午升級為中度颱風！對此，氣象專家吳聖宇分析今日至11日全台各地的風雨時程，直言「週二至週四為關鍵，請持續關注預報，提前做好防颱準備。」

吳聖宇透過臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」PO文表示，11月7日至11月9日上半天水氣少，各地天氣大致穩定，高屏午後有零星陣雨，大臺北東側、東半部、恆春半島雲量稍多有短暫陣雨機會。

請繼續往下閱讀...

​

吳聖宇指出，11月9日下半天，東北季風增強，東北季風帶來較多水氣，大臺北、東半部、恆春半島轉為陰雨濕涼，11月10日颱風外圍環流影響，鳳凰颱風位於呂宋島，外圍環流使東北季風風速更強，水氣增加，迎風面降雨擴大，外圍雲系也可能為西半部帶來短暫陣雨，沿海地區風浪顯著增強，漁民朋友請注意安全，11月11日颱風動向仍具有不確定性，鳳凰颱風開始往北轉，角度與離臺灣距離尚未明確，週二至週四為關鍵，請持續關注預報，提前做好防颱準備。

吳聖宇提醒防颱重點，果樹類應加強網室、塑膠布等設施固定，避免損壞，已接近採收期（香蕉、柑橘、番石榴、番荔枝等）應儘速採收、妥善保存，減少果實水傷，正值開花或果實發育期應加強排水與支架，防止落果及枝條折損；水稻類，中部地區：若水分含量低於30度，請儘速收穫；反之請勿搶收，北部、東部地區：應增加田面水深、減少倒伏，低窪田區需保持良好排水並防病害發生；蔬菜類，幼苗期：可使用防雨棚架或覆蓋資材（尼龍紗網、不織布）保護，成株期：即時培土防倒伏，防止大雨沖刷；養殖漁業，加強塭堤、防護網及水閘門巡查，確保排水暢通，檢視發電機可正常使用，以備不時之需；畜禽飼養，準備充足飼料與飲水，避免斷料，清理畜舍周邊雜物，保持排水暢通。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法