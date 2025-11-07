日治宿舍和教學建築共融！ 苗栗縣苑裡鎮山腳國小「變身」獲特優

苗栗縣山腳國小拆除舊有木構造涼亭及花架，於生態池上重建一座戶外展演平台。（圖由教育部提供）

教育部今（7）日公布「2024-2025年度校園美感環境再造績優學校」，全國共有10所學校完成改造，苗栗縣苑裡鎮山腳國小拿下特優獎，其創造校內傳統日式宿舍群與校園教學建築群的共融；桃園市蘆竹區新興國小及台中市新社區新社國小獲優等獎，台東縣立桃源國中及國立馬祖高中獲甲等獎。

教育部師藝司科長彭寶樹說明，教育部為協助學校營造兼顧自然環境、在地文化、學校需求及整體視覺美感的校園，自2016年起委託國立台中教育大學辦理計畫，引導師生共同思索「我們的學校，應該擁有怎樣的美感樣貌？」9年來全國累計859校申請參與，完成107件美感校園典範案例。

拿下特優的苗栗縣山腳國小，學校內建有「日治後期宿舍群」，是當地碩果僅存之歷史建築，與之相對的新建教學樓，形成強烈新舊對比，毀損嚴重的涼亭花架，則阻隔了新舊場域之間的連結與整體性，學校透過計畫拆除舊有木構造涼亭及花架，於生態池上重建一座戶外展演平台，串聯新舊空間的視覺通透性，水岸轉化為創意與學習的基地，帶領孩子創造親水的活動與科學的探究，並利用回收寶特瓶製造「水上浮舟」，創造校園內的水元素體驗，師生們在互動中協力合作、觀察、發現，實踐了與人共好、與自然共生的美感經驗。

此外，桃園市新興國小將「風」這一抽象元素化為可見的藝術語言，讓穿堂經由學生手作的「稻浪裝置」轉化為隨風律動的空間，微風吹拂間的沙沙聲，彷彿讓農田的節奏流入校園，並新增塗鴉牆提供學生自由創作的空間，激發藝術表達與創意思維，更以減法設計改造中庭，結合地形高低與黃金比例鋪面，將雜草叢生的空地變成可遊可學的美感場域。

台東縣桃源國中緊鄰巴喜告部落（桃源部落），是一所位於南橫山區的布農族重點學校，閒置的綜合教室外部地形重新整地，藉由植草、壘石、步道與平台延伸，將原本的草坡蛻變為大地階梯教室，並從階梯平台延伸出的步道，轉化為布農文化祭典植物生態體驗區，成為自然與文化交融的學習空間，且透過部落耆老協力，將布農族染織的紋理與色彩融入校園地景，深化學校與部落之間的關係美學。

桃園市新興國小改造中庭，打造融合黃金比例的螺旋鋪面設計。（圖由教育部提供）

