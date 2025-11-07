國旅要加油！ 賴清德：觀光品質、花費若差不多「國人會選擇出國」

總統賴清德出席「2025 ITF台北國際旅展開幕典禮」。（記者陳逸寬攝）

賴清德總統今天（7日）上午出席ITF國際旅展，他在致詞時表示，台灣有發展國內旅遊很好的條件，但現在國旅真的要加油，「國旅有非常大挑戰，因為連續假期多了，如果觀光品質差不多、花的費用差不多，國人會優先選擇國外，所以國旅一定要加油」。

賴清德表示，國內旅遊有很多有利條件，第一，今年起放假時間增加了，有九次連續假期、算起來有高達33天假期，「國人時間有了、台灣經濟成長，政府做很多設備投資，都是有利條件」。

賴清德指出，國家做了例如0到6歲國家一起養、長照3.0展開，他很清楚家庭有錢要先吃飯、孩子教育、醫療費用等等，現在這些問題社會制度都有解決，尤其現在持續減稅，單身租屋族每年賺62萬元不用繳稅、四口之家年收入164萬不用繳稅，家庭可支配所得增加了，可以自由運用了，可以去旅遊，有時間有錢了，旅遊就是項目。

賴清德指出，之後外籍移工開放旅宿產業，引入中階技術工來協助我國旅宿產業，加上放假放多了、政府對社會投資增加，人民有錢有閒，就要把它引導到觀光來。

賴清德也特別點出，現在國內旅遊有非常大挑戰，就是因為連續假期多了，如果觀光品質差不多、花的費用差不多，國人會優先選擇國外，所以國旅一定要加油。

他也點出，去年我國到日本旅遊600多萬人次，因為交通費用便宜，接下來要做到國旅各角色如交通業、旅館、觀光業者、旅行業者都要合作，還有各觀光協會、觀光署、交通部、行政院，部部都是觀光部，總統也不能置身事外，要組成國家隊推動這些事情。

賴清德表示，要請交通部和觀光署特別留意，各縣市政府有特別好的活動，要怎麼提高品質效益擴散吸引國人，特別是非連續假期，像是台南有蘭花展、台南國際芒果節、南投有國際茶博覽會、新北市有天燈節，類似這種活動要整合起來，看怎樣去優化，產業鏈要優化、品質提高。

