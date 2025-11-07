為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    陽明山金色芒草盛宴 北市大地處曝最佳觀賞C位

    2025/11/07 10:52 記者甘孟霖／台北報導
    11月是屬於芒草的季節，陽明山已悄悄換上金黃色衣裳，整片山坡被染上溫柔的秋色，台北市工務局大地工程處介紹，想知道最佳觀賞C位，就不能錯過台北大縱走第二段（二子坪至小油坑）和第三段（小油坑至風櫃口），當中又以第二段最為壯麗。

    大地處表示，台北大縱走第二段（二子坪至小油坑）全長約 12 公里，從二子坪遊客服務站出發，沿途經面天坪涼亭、大屯山西峰與南峰，一路向上至大屯山主峰，秋日行走其間，步道兩側的箭竹林與芒草，交織成一片柔金色的畫布；風吹過芒草閃爍細碎光影，宛如山巒的輕柔呼吸，將旅人溫柔地包圍。

    大地處表示，登上海拔1092公尺的大屯山主峰，透過不同視角將台北盆地與淡水河口盡收眼底，午後的斜陽，讓整片山坡閃耀著絲綢般的光澤，這是許多攝影者一年一度不願錯過的景框；若意猶未盡，銜接第三段「小油坑至風櫃口」，看火山的硫氣蒸煙，與金黃草浪交織，則形成一幅衝突而又和諧的、獨屬於陽明山的秋季映像。

    大地處提醒，秋日山區雖有絕美景色，氣候也瞬息萬變，登山前務必備妥防風、防寒衣物及足夠飲水，並留意午後雲霧聚集的天氣變化。民眾可多利用大眾運輸方式，如搭乘捷運至劍潭站或士林站轉乘108公車，即可抵達二子坪或小油坑登山口，享受低碳、便捷又健康的步道之旅。

