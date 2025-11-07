捷星日本航空12月18日首航高雄-東京航線 祭2998低價吸客

捷星日本航空12月18日首航高雄-東京航線 ，祭出2998低價。（捷星日本航空提供）

捷星日本航空確定將於12月18日首航高雄-東京（成田）航線，機票即日起開賣，單程最低票價2998元起，且免收燃油附加費。

捷星航空總公司位於千葉縣成田巿，是知名的廉航，由日本航空（50%）、澳洲航空（33.3%）和東京世紀租賃公司（16.7%）合資經營，該公司CEO田中正和於9月底拜會高雄市長陳其邁，洽談「高雄飛東京成田」航線於今年底前開航，這也是繼華航、長榮、虎航、聯合、亞航後，第6家高雄直飛日本東京的航空公司。

捷星日本航空正式宣布，將於12月18日起，開通高雄與成田之間的直飛國際新航線，預定每日來回各1個班次，將採用空中巴士A320型客機，預計飛行時間約為3小時30分鐘。高雄出發的單程及來回機票，即日起開始販售，票價最低為單程2998新台幣，且免收燃油附加費。

田中正和表示，非常高興12月18日新開設高雄-成田航線，感謝各單位的大力協助，未來將持續推出各種促銷活動，透過具吸引力的低票價，為促進高雄與日本各地之間的交流盡一份心力。

高雄市長陳其邁歡迎捷星日本航空看好高雄，選擇高雄作為海外新據點，便利了廣大的台灣南部旅客，也為高雄帶來更多國際觀光與商務交流的契機。他也推薦日籍旅客到高雄，除造訪蓮池潭龍虎塔、佛光山、愛河灣、旗津、哈瑪星、三鳳宮，也可逛夜市、吃美食。

