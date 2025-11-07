禁宰令解除開拍了！豬肉供應商多採購2成 補15天庫存消耗

農業部今日開放屠宰、拍賣，養豬大縣的雲林肉品市場提前一小時，上午8點40分開拍。（圖由肉品市場提供）

農業部今（7）日開放屠宰、拍賣，養豬大縣的雲林肉品市場提前一小時，上午8點40分開拍。豬肉供應商的陞煇食品公司經理曾俊凱指出，今天將增加逾2成採購量，補足15天庫存消耗。

養豬大縣的雲林肉品市場提前一小時，上午8點40分開拍，第一隻毛豬每公斤拍賣均價以99.6元開盤。肉品市場總經理黃加安表示，目前來看與非洲豬瘟消息傳出前比較，相對穩定，

曾俊凱認為，目前來看豬價算合理，看得出來政府努力穩定豬價，對比之前豬肉均價曾高達110元，今天開盤價格可接受，不過未來幾天豬價仍需觀察。雖然好不容易等到了豬肉恢復拍賣屠宰，但仍有小吃、餐廳業者對疫情還是保持觀望態度，大家願意用以往的價格交易，但訂單數量沒有增加。

曾俊凱表示，平常每日採購量約80頭毛豬，今天估計會採購約100頭，增加逾2成採購量，此次採購增加主要是為了補足庫存，因停運宰15天期間，雖然市場需求量漸少，但庫存仍陸續出貨，這段期間以來大約出了30公噸的豬肉，占原有存量50％。

曾俊凱表示，禁運禁宰15天而言，豬隻重量相對增加，以目前來看每隻豬大約多了10公斤，不過因為客戶除了團膳、餐廳業者外，有半數都還是傳統市場客戶，如果重量太重太肥的豬相對不受歡迎，所以採購時還是會和平常一樣，選擇110至120公斤規格的豬隻。

