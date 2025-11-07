防非洲豬瘟關鍵！ 黃智賢：「他」不怕事才有今天豬市重起

獸醫所副研究員黃有良（左）。

歷經15天的禁宰禁運，活豬昨中午恢復運載。對此，名嘴黃智賢表示，我們要的是黃有良，因為他想多了一層，他多查了一層，他多走了一步，只因他不怕事，我們才有今天的豬市重起。

黃智賢在臉書PO文表示，一場本不應爆發的非洲豬瘟，讓全台灣都受害，豬農父子的隨便跟隱匿疫情，養豬場的骯髒程度，以及連廚餘都不蒸煮就餵豬吃，根本已經到了虐待豬隻，一手造成疫情的犯罪程度，本該監管廚餘的官，跟本該監管養豬場的官，貌似已達昏迷指數1，無藥可救，無可救藥，但嘴巴還大聲不斷說謊，遮掩事實，那些官跟豬農父子，交相賊，水乳交融。

黃智賢指出，但在這樣的黑暗中，仍然有亮光，台中市直到10月20日被迫送檢體時，還輕忽的只勾選檢測「豬隻呼吸道疾病」，沒錯，他們只想到，檢驗呼吸道疾病，但農業部獸醫所副研究員黃有良，他並沒有呆呆的，你要求什麼，我就只做什麼，黃有良並沒有，被推一步，就只走一步。

黃智賢續指，他竟然是我們幻想中，才會有的公務員，他去查閱檢體案場的病歷，跟化製監測資料，他認為，短時間裡那麼多豬隻死亡，很不尋常，他開始懷疑是非洲豬瘟，越想越可疑，他認為必須檢驗非洲豬瘟，但因為他是接受委託檢驗單位，必須由台中市提出委託才行，於是，他建議中市加驗非洲豬瘟，台中市同意了，他一測，就檢測出強烈陽性訊號，他怕有誤，請台中市緊急再次採樣，再次檢驗，還是陽性，於是，10月22日凌晨，開始緊急應變。

黃智賢分析，台灣歷經非洲豬瘟的凶險，今天開始算是過了第一關，後面還有許多考驗，但是，如果不是因為我們有個黃有良，台灣會怎樣？大概是在非洲豬瘟的疫情大擴散，甚至全境擴散以後，在幾十，幾百，幾千個豬場淪陷以後，人們才會後知後覺的醒悟，那會是怎樣的慘況？會有幾百萬隻豬被撲殺？台灣會有多久沒有本土豬，得從海外進口？又有多少人會傾家蕩產？多少食品產業會崩壞？多少餐飲行業，會從此不復勝況？

黃智賢直言，幸好，天佑台灣，我們有黃有良，因為他想多了一層，他多查了一層，他多走了一步，只因他不怕事，我們才有今天的豬市重起，我們台灣人心愛的台灣豬，才能在懸崖邊被救，謝謝黃有良，致敬黃有良。

