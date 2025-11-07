為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風有可能「高低層分離」 鄭明典解析原因

    2025/11/07 10:28 即時新聞／綜合報導
    前氣象局（署）長鄭明典推測，鳳凰颱風可能會有「高低層分離」現象。（圖擷取自鄭明典臉書）

    颱風「鳳凰」今晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，下週一至下週三將影響台灣天氣。對此前氣象局（署）長鄭明典推測，鳳凰颱風可能出現「高低層分離」現象。

    鄭明典今日發文提到，「冷高壓偏弱！」看過所有預測模式，在鳳凰颱風接近台灣的前後時間點，那時段雖盛行東北季風，但並沒有顯著的冷空氣南下，大陸冷高壓也明顯偏弱！因此颱風主要還是受（中高層）副高的導引加上低層東北季風的影響，這種情況颱風可能會有高低層不同步的現象，也就是高低層分離現象。

    氣象署指出，第26號輕度颱風「鳳凰」預計下週一到下週三（10日到12日）影響台灣天氣，根據6日深夜公布最新的路徑潛勢圖，鳳凰颱風通過菲律賓陸地到南海後，北轉往台灣的幅度更明顯了。

    相關新聞請見︰

    鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐

    氣象署指出，第25號輕度颱風海鷗7日2時的中心位置在北緯14.2度，東經107.6度，以每小時23公里速度，向西北西進行。（圖擷取自氣象署）

