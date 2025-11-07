為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北線上論壇連結台、美、德專家 共創有機農業永續新契機

    2025/11/07 09:59 記者羅國嘉／新北報導
    谷芳有機茶園向參訪外賓介紹茶園有機理念。（新北農業局提供）

    11月11日為「全國有機農業日」，新北市政府農業局響應永續理念，於當日線上舉辦「連結世界．永續共生─有機新市場與新契機論壇」，邀集來自台灣、美國、德國的有機農業專家共同分享行銷與發展經驗，透過國際對話與在地實踐交織，探索有機農業新市場與永續契機。

    農業局長諶錫輝指出，新北市自2019年加入國際有機農業運動聯盟亞洲分會（IFOAM Asia）以來，積極推動國際交流，致力於有機與友善農業的永續發展。「4+1安心蔬菜計畫」推動校園午餐每週供應4天產銷履歷蔬菜、1天有機蔬菜，不僅為學童健康把關，也拓展有機農產品通路，吸引更多農友投入。

    諶錫輝表示，這次論壇全程線上辦理，提供中英同步口譯，讓民眾隨時隨地參與，報名網址為https://neti.cc/RKLvyeD。更多活動資訊可至「新北市農業局－稼日蒔光」臉書粉絲團（https://www.facebook.com/agr.ntpc）查詢。

    諶錫輝說，市府將持續以「以人為本、永續城市」為核心理念，推動有機與友善農業政策，強化輔導機制與國際合作，打造兼具生產、生活、生態平衡的永續環境，並將新北有機品牌推向國際舞台，讓世界看見新北農業的力量。

