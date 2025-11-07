為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    禁宰令解除！養豬大縣雲林提早1小時開拍 首隻成交價格曝光

    2025/11/07 09:51 記者李文德／雲林報導
    雲林肉品市場預計開拍2650頭豬。（雲林肉品市場提供）

    雲林肉品市場預計開拍2650頭豬。（雲林肉品市場提供）

    隨著非洲豬瘟清零，農業部今（7）日開放屠宰、拍賣，養豬大縣的雲林肉品市場提前一小時，上午8點40分開拍，第一隻毛豬每公斤拍賣均價以99.6元開盤。總經理黃加安表示，目前來看與非洲豬瘟消息傳出前差不多，相對穩定，呼籲豬農務必要秩序出豬，穩定拍賣價。

    中央宣布自今日起恢復活豬拍賣、屠宰及屠體運輸，雲林肉品市場配合農業部要求，增加10％交易頭數，今天將開拍2650頭豬。

    黃加安表示，早上8點40分開拍，第一頭豬約132公斤，每公斤成交價為99.6元，目前價格看起來跟10月22日疫情爆發前，封關均價86.16元來比較的話相對穩定，也感謝豬農朋友可以秩序出豬。

    黃加安表示，10月22日開始停止禁運禁宰15天，所以平均重量是比以往多出7至8公斤，目前看起來130公斤的規格豬還算可以，價格也平穩，讓豬農有相當的利潤，因為豬農已經15天沒有收入，壓力真的是蠻大的，今天早上來看，交易情形也滿熱絡，也期盼能夠讓承銷人買到價格較合理的豬肉。

    雲林肉品市場第一頭豬成交價每公斤99.6元。（雲林肉品市場提供）

    雲林肉品市場第一頭豬成交價每公斤99.6元。（雲林肉品市場提供）

