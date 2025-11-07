台南永康砲校尚未開放 區公所12/20邀「最後1次約會」

台南永康砲校完成搬遷，永康區公所製作紀念品，區長李皇興邀民眾12月20日與砲校「最後一次約會」。（記者劉婉君攝）

永康砲校雖然已於上個月30日完成搬遷，但目前仍由軍方與台南市政府地政局辦理點交事宜中，校區並未開放民眾進入參觀，不過近日來仍然時常有民眾在外探看，想要一探砲校的神祕面紗。永康區公所提醒民眾，砲校土地目前仍屬軍方管轄，不得隨意進入，12月20日會舉辦活動，邀民眾與砲校「最後一次約會」。

永康區長李皇興表示，市府與軍方完成永康砲校的土地點交作業後，隨即展開永康創意設計園區工程，因此公所在12月20日規劃一場紀念活動，希望民眾一起來留下祝福的話，「最後一次和永康砲校約會」。

李皇興指出，當天活動預計將透過闖關活動，讓參與的民眾走入原校區，寫下祝福的話，也看看未來永康區公所的位置所在，後續將會把大家的祝福裝訂成冊，於土地交接時送給砲校。

闖關活動將限額1000人免費參加，另外也將製作以砲校校區內的精神標語製作成鑰匙圈，如校門口的「親愛精誠」等，做為扭蛋的紀念品，完成闖關任務將可獲得餐券及扭蛋的機會。

另外還會推出砲校搬遷當天市長黃偉哲與砲訓指揮官互贈的砲彈水壺與帽子等紀念品，限量1000份供民眾事前報名繳費即可獲得。詳細的活動內容與紀念品，後續也會正式亮相。

台南永康砲校雖已完成搬遷，但目前仍屬軍方土地，民眾不得隨意進入。（記者劉婉君攝）

