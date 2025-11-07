為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風為何可能北轉 鄭明典PO圖分析原因

    2025/11/07 09:57 即時新聞／綜合報導
    鄭明典發文解說颱風遇到冷高壓的狀況。（圖擷取自鄭明典臉書）

    鄭明典發文解說颱風遇到冷高壓的狀況。（圖擷取自鄭明典臉書）

    今年第26號颱風「鳳凰」已於6日凌晨生成，前氣象局（署）長鄭明典發文解說颱風遇到冷高壓的狀況，透露鳳凰颱風會北轉的原因。

    「當颱風遇到冷高壓！」鄭明典昨發文提及並附上一張解說圖，颱風遇到冷高壓除了「共伴效應」是否會發生的問題之外，颱風受到冷高壓影響之後的路徑和強度變化也有一些特徵！

    鄭明典指出，這張圖仍然是來自王時鼎老師的統計分析：當冷高壓開始活躍時，表示西風帶已經南移，通常颱風的生成緯度或侷限在北緯20度以南（a）。當颱風接近台灣時遇到高壓南下或出海，如果颱風很強、高壓也很強，尤其是寒潮爆發的情況，颱風會直接被高壓阻擋而快速減弱乃至消散（c）。

    如果颱風偏弱或只是熱帶性低氣壓狀態，此時乾冷空氣捲入颱風環流，颱風會減弱並轉西南西或西南方向移動（b）;如果颱風強度強，高壓屬於緩慢南下出海狀態，則颱風易受高層槽線導引，颱風傾向於高角度轉向，往東北方向移動，並可能逐漸變性成溫帶氣旋（d）。

    鄭明典指出，看鳳凰颱風的預報，目前多數模式反映的是（d）的情況，所以預報不確定性的討論，應該是高層槽線和颱風路徑之間的互動關係。

    今年第26號颱風「鳳凰」已於6日凌晨生成。（圖擷自氣象署）

    今年第26號颱風「鳳凰」已於6日凌晨生成。（圖擷自氣象署）

