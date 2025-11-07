為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    原民知識擂台熱鬧登場 南市159校拼文化實力、玩出學習新策略

    2025/11/07 09:16 記者洪瑞琴／台南報導
    南市原住民知識擂台賽學生答題情形。（南市教育局提供）

    為深化學生對原住民族文化、歷史、語言與傳統智慧的理解，並促進多元族群間的尊重與認同，南市舉辦「原住民族知識擂台賽」，今年吸引全市159所學校、230支隊伍參賽，經初賽激戰後，共有30校、32支隊伍晉級現場決賽，學生們以滿滿熱情與智慧角逐榮耀，氣氛嗨翻全場。

    今年賽事最大亮點是首次導入「策略卡機制」，包含雙倍得分卡、守護卡、救援卡、指定卡與加時卡等，讓比賽不僅拚知識，更考驗臨場反應與團隊默契，增添了不少策略樂趣。

    勇奪國中組冠軍的建興國中學生孫訢華、陳筱涵與張展瑞開心表示，老師除了帶領複習題庫，也鼓勵閱讀原住民族議題報導與文化故事，從中理解族群精神與歷史脈絡，「比賽不是背答案，而是探索文化的旅程」。

    而榮獲上屆國小組冠軍的崇明國小，今年再度蟬聯冠軍，展現扎實的學習底蘊。指導教師洪燕卿說，學生透過遊戲化學習，不只培養反應力與團隊默契，更在潛移默化中深化對原住民族文化的理解。

    教育局長鄭新輝表示，原住民族教育不只是語言與文化的傳承，更在於培養學生理解與尊重文化差異。本次競賽除原住民學生踴躍參與外，也吸引許多非原住民學生主動報名，在互動中彼此學習、認識不同文化，真正落實多元與共榮的精神。

    國中組第1名，建興國中氧化還原隊。（南市教育局提供）

