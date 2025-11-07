鳳凰颱風襲台機率高 天氣粉專：下週二至週三是關鍵

氣象粉專天氣風險指出，下週一開始鳳凰颱風將影響台灣，直接侵襲機率高，預計全台都有風雨。（圖擷自中央氣象署網站）

中央氣象署表示，今天（7日）台灣各地及離島大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，晴到多雲穩定天氣將持續至週日（9日）白天；下週一（10日）開始鳳凰颱風將影響台灣，直接侵襲的機率相當高，且全台預計都會受風雨影響。

天氣風險分析師歐宗學今天上午在臉書貼文中表示，今天延續與昨天相似的天氣型態，水氣再更少一點。各地天氣普遍都是晴到多雲，只有東半部及山區附近偶有零星降雨。氣溫型態也較溫暖，晨間各地低溫約在20至21度，市區稍高，西半部白天高溫普遍可達30度，中南部可能來到32至33度，東半部高溫也可達26至28度，日夜氣溫變化均相當明顯。

歐宗學說，鳳凰颱風經過一天的發展，目前已達輕颱上限，預估今天就會跨入中颱門檻，且會繼續增強，預報路徑未有太大變化，於下週一通過呂宋島的分歧不大，但後續逐漸北轉、通過台灣附近時，不確定性仍相當高，主要是北轉位置、移動速度及轉向角度都還無法確定。然而直接侵襲的機率已相當高，下週一開始為北部、東半部地區帶來風雨，下週二至週四（11日至13日）南部、中部地區也會陸續受颱風環流影響。

歐宗學稱，明天（8日）大氣環境還沒有明顯變化，週日預估白天各地都還可以維持與近幾天相似的穩定天氣，週日晚間開始，迎風面大台北、東半部至恆春半島才會陸續有陰雨天氣出現，氣溫也將逐漸下降。

歐宗學指出，下週一鳳凰通過呂宋島時，會間接加強東北季風，北部、東半部至恆春半島普遍為陰雨天氣，且風速強、水氣多，迎風面開始有大量降雨累積。中南部地區下週一白天尚無明顯影響，預估可維持多雲天氣，但晚間也會開始有局部短暫陣雨機會。此時周邊海域及沿海地區已有非常大的風浪出現，可能已發布部分地區的海上颱風警報。

歐宗學分析，下週二至週三（12日）是鳳凰影響台灣的關鍵時期，前面提到此段時間的路徑不確定性仍高，可能登陸或僅在近海通過；轉向角度是否較大往東北方向快速移出、或是角度較小持續在台灣西岸往北移動，對於各地的風雨影響程度及時間都不太相同，且各模式之間在移動速度甚至是否北轉都還存在差異。

歐宗學稱，下週四鳳凰應該就會明顯減弱並逐漸遠離台灣，各地的風雨影響都有減緩趨勢，不過由於東北季風持續，因此沿海風浪還不會那麼快趨緩。

