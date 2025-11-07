從一粒米飯開始餵食！陳立群呵護早產唐寶寶 獲模範身障家屬表揚

患有唐氏症的小鈺親吻陳立群，表達感謝媽媽無微不至的照顧。（記者翁聿煌攝）

家住新北市五股區的陳立群女士的女兒小鈺因為是早產兒，罹有多重障礙，自幼反覆進出醫院治療、手術，因為吞嚥問題，到幼兒園還是插著鼻胃管上課，媽媽陳立群為了餵食女兒，從一粒米飯循序漸進，期間長達兩年的吞嚥訓練，

母愛無限大，獲得今年新北市模範身心障礙者家屬表揚。

陳立群的先生原本要抱病一起參加祝福，不料又於日前往生，可謂屋漏偏逢連夜雨，不過她仍強打精神，帶著2名年幼子女參加，五股區公所、五股里辦公室和新北市社會局均表示，會媒合資源幫助陳家。

陳立群於10多年前從中國嫁來台灣，大女兒小鈺35週早產，1個月後經醫師確診為唐氏症，還伴隨腸胃道閉鎖、視力異常、發展遲緩、先天性心臟病等問題，從加護病房返家時帶著諸多醫療儀器輔助，小鈺8個月時又接受腸胃道手術，之後就開始長達6年的早療和復健，陳立群從未放棄，目前小鈺已經讀國中二年級特教班，但生活自理能力仍不足。

陳立群對小鈺除了醫療和生活的照護，也配合學校與特教老師的教學安排，協助小鈺克服語言、聽力、認知與肌肉張力等障礙，小鈺有時會對她說「媽媽我愛妳」、「媽媽妳好漂亮哦」，讓陳立群覺得一切付出值得。

五股區五股里長陳蔡燕女表示，陳立群與先生後來又生下一個妹妹，發展正常，她的先生工作之餘擔任五股里巡守隊員，熱心參與公益，不過後來罹患淋巴癌，陳立群原本在泰山奇蹟之家擔任居服員，為照顧住院的先生和小鈺，工作也常被迫中斷，先生不幸於日前往生，社會局表示，目前陳立群每月領有女兒身障生活補助5千多元，考量家中主要經濟來源中斷，會再適度媒合資源予以幫助，盼母女能夠挺過人生逆境。

