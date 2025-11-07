為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    獨家》PETA轟海生館「賣海鮮料理」自打臉 館方：遵循永續海鮮標準

    2025/11/07 08:32 記者蔡宗憲／屏東報導
    屏東海生館被PETA批評不該賣海鮮誤導孩子。（PETA提供）

    屏東海生館被PETA批評不該賣海鮮誤導孩子。（PETA提供）

    善待動物組織（PETA）近日致信國立海洋生物博物館（簡稱海生館），強烈要求館內餐廳全面停賣海鮮料理，批評「一邊教孩子愛護海洋、一邊端上飛魚干御飯」，保育理念與餐飲實務嚴重矛盾。PETA並點名今年蛇年主題展「我的鰻朋友」，卻在菜單見「鰻汁雞柳麵」，形同「動物園開野味餐廳」，令民眾困惑。館方則強調，遵循國家綠色永續海鮮標準。

    PETA高級副總裁賈森·貝克強調，魚類具長期記憶、工具使用與社會行為，綜整逾500項研究顯示，魚會辨認同伴、建造結構。野生捕撈時，魚隻被拖網拉出水面，魚鰾破裂、眼球突出、內臟外翻，甲板上掙扎窒息；養殖魚終生擠在髒污水槽，最後活體放血、冰藏，痛苦過程平均10分鐘，部分超過一小時。這些若用於陸域動物，早違《動保法》。

    食用海鮮還藏公共衛生風險。養殖魚常檢出抗生素，加劇抗藥性危機；野生魚普遍受微塑膠、重金屬與海洋毒素污染。PETA呼籲海生館從展缸到餐桌實踐尊重，成為台灣首座禁用魚貝料理的海洋教育機構。

    海生館回應指出，園區海味食堂與華饌人文飲食均設素食專區，尊重多元飲食選擇。所有水產食材遵循國家綠色永續海鮮標準，優先採用台灣在地優質漁獲，支持漁民生計、降低食物里程。海鮮富含Omega-3與維生素D，屬重要蛋白質來源，亦承載台灣海洋飲食文化。

    館方強調，長期配合漁業署食魚教育，推廣負責任消費，符合聯合國SDGs目標3、12、14。營運展區與餐廳的海景公司補充，餐飲僅用常見食用魚種，非保育類，食材來源合法，教育與實踐一致。海生館將持續檢討餐飲品質，歡迎各界對話，共同實踐永續海洋。

    海生館餐點與館內企鵝吃同一種魚類鯖魚。（海生館提供）

    海生館餐點與館內企鵝吃同一種魚類鯖魚。（海生館提供）

    海生館科教活動「綠色海鮮大挑戰」。（海生館提供）

    海生館科教活動「綠色海鮮大挑戰」。（海生館提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播