    首頁 > 生活

    嘉有好市集11/22登場 免費親子攀樹體驗11/17開放報名

    2025/11/07 08:22 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣政府將在11月22日舉辦嘉有好市集活動，現場有免費親子攀樹體驗。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府將在11月22日舉辦嘉有好市集活動，現場有免費親子攀樹體驗。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府將在11月22日舉辦嘉有好市集活動，縣府廣場大雨豆樹下推出「我是小小攀樹師 親子攀樹體驗」，當日上午9點至下午5點分5場次進行，每場次25人（網路報名15人，現場報名10人），11月17日上午10點開放網路報名

    縣府農業處表示，縣府長年執行保護樹木及老樹養護工作，樹木養護工作需要專業攀樹技巧，藉由攀樹體驗讓更多民眾認識樹木養護工作的專業性，也能從過程中學習如何保護樹木並友善環境。

    活動由國立嘉義大學森林暨自然資源學系聘請專業教練，挑選堅固適合大樹，透過教練和安全設備輔助，讓親子開心安全的體驗，發揮身體協調性，增加親子互動及挑戰自我。

    縣府表示，網路報名者未於報名場次前20分鐘完成報到視同放棄資格，該名額將開放現場報名，有意願現場報名的民眾請在11月22日上午9點40分、10點40分及下午1點10分、2點10分及3點10分至活動報到處報名，索取該場次體驗券，可穿著運動服及布鞋以便活動。

    為宣導外來種入侵植物及防除意識，農業處還辦理「小花蔓澤蘭防治及受保護樹木維護管理推廣」宣導，安排小花蔓澤蘭葉拓植物染團扇DIY、木材加工再利用實務操作DIY，活動分3梯次進行，每梯次45人，民眾可在11月22日上午10點、下午1點及2點30分至活動報到處報名。

    嘉義大學森林暨自然資源學系當日舉行「種要知道」及「老樹情報站」攤位宣導，完成闖關活動後，可獲得種子吊飾及苗木（槴子花），活動完全免費。

    嘉有好市集結合各項活動讓民眾更認識植物。（嘉義縣政府提供）

    嘉有好市集結合各項活動讓民眾更認識植物。（嘉義縣政府提供）

    嘉有好市集提供的種子吊飾。（嘉義縣政府提供）

    嘉有好市集提供的種子吊飾。（嘉義縣政府提供）

