    首頁 > 生活

    夫投資失利退休生活驟變 6旬阿芳姐高齡返職場

    2025/11/07 08:18 記者王善嬿／嘉義報導
    阿芳姐退休後為還貸款再返職場。（嘉義就業中心提供）

    阿芳姐退休後為還貸款再返職場。（嘉義就業中心提供）

    65歲「阿芳姐」因先生投資失利又被資遣，每月背負5、6萬貸款壓力，退休生活驟變，透過勞動部雲嘉南分署嘉義就業中心媒合，重返職場擔任行政人員，就業已8個月，讓她逆境中見到陽光、又看見希望。

    嘉義就業中心說，阿芳姐因小兒麻痺症導致左手無力，高職畢業後從事會計、出納，2020年退休原想休養、安穩生活，3年前因先生投資失利，短期間積欠數百萬債務，迫使需拿房子抵押償還，每月5、6萬元貸款壓得夫妻倆喘不過去，先生也因公司關廠遭資遣還罹病，阿芳姐於是重返職場承擔家計。

    「即便很積極投遞履歷，但因為我的年紀跟身體問題，始終找不到工作。」阿芳姐表示，自行求職都未獲回音，在就服員張華玉協助下，推介及評估她工作職能，搭配僱用獎助等就業促進工具，媒合至嘉義縣精神康扶之友協會擔任行政人員，迄今穩定就業8個月。

    阿芳姐說，有工作收入，至少一日三餐有著落，非常感謝就服員及親友的鼓勵及照顧，讓她更能正向面對人生挑戰。

    勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，為提高雇主聘僱特定失業者的意願，勞動部推動「僱用獎助措施」，補助鼓勵企業僱用失業滿30天以上，符合相關規範之特定對象勞工，相關資訊可至「台灣就業通」網站查詢。

    阿芳姐（左）感謝就服員張華玉（右）助她找到工作，讓她更正向面對人生的挑戰。（嘉義就業中心提供）

    阿芳姐（左）感謝就服員張華玉（右）助她找到工作，讓她更正向面對人生的挑戰。（嘉義就業中心提供）

