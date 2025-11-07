為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹東客家粄圓節明登場 現場千人搓湯圓

    2025/11/07 08:17 記者黃美珠／新竹報導
    客家粄圓是新竹縣竹東鎮的代表特色美食，就連竹東農會四健會如圖的成果展現上也有一席之位。（記者黃美珠攝）

    客家粄圓是新竹縣竹東鎮的代表特色美食，就連竹東農會四健會如圖的成果展現上也有一席之位。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹東鎮的客家粄圓節「圓粒覺醒‧竹東超有料」明天（8日）將在客家戲曲公園舉行，現場有千人搓湯圓、歌手王瑞瑜和于台煙等獻唱，也有「百變湯圓創意秀」，邀請在地的東泰高中餐飲科師生製作5道創意湯圓料理，跟竹東9組社區隊一起PK，讓創意新吃法和客家傳統湯圓互別苗頭，同場呈現湯圓料理的百變可能。

    鎮公所表示，這項創意湯圓料理競賽將由中華飲食技能研究發展協會、東泰高中餐飲科、竹東在地美食店家代表進行票選，依創意性（30%）、在地食材運用（25%）、口味與大眾接受度（20%）、美觀與呈現（15%）、衛生與完成度（10%）進行評比。除將票選出前3名最優的創意湯圓，民眾也可以參與「人氣獎」的投票。

    鎮長郭遠彰說，竹東因客家米食產業鏈完整，向來地方小吃就多是各類米食製品，其中「可甜可鹹」、客家人稱「粄圓」的湯圓、跟Q彈粄條都在列。所以明天活動現場安排了粄圓、粄條各500份要免費給來客品嚐。

    另外，吃粄圓前搓湯圓的步驟必不可少，所以早上、下午將各有5個梯次成就「千人搓湯圓」活動，想體驗的人只要現場報名，就可以搓出屬於自己的紅、白小湯圓，帶回家當自己五臟廟的「紀念品」。

    為了讓整個會場更加熱鬧，公所也邀請老牌民歌手王瑞瑜和于台煙、曾入圍金曲獎最佳客語歌手的曾仲瑋，以及二重國小國樂團、二重社區花鼓團、上瑞社區舞蹈班到場演出。

    新竹縣竹東鎮一年一度的客家粄圓節明天在竹東戲曲公園登場，歡迎大家一起去搓湯圓、吃湯圓。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹東鎮一年一度的客家粄圓節明天在竹東戲曲公園登場，歡迎大家一起去搓湯圓、吃湯圓。（記者黃美珠攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播