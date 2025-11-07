為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投沼氣發電廚餘廠明年興建 重啟家用廚餘機補助

    2025/11/07 07:48 記者張協昇／南投報導
    為解決全縣每天產生的30噸廚餘，南投縣擬明年重啟家用廚餘機補助。（資料照，記者張協昇攝）

    為解決全縣每天產生的30噸廚餘，南投縣擬明年重啟家用廚餘機補助。（資料照，記者張協昇攝）

    台中爆發非洲豬瘟疫情，廚餘疑破口，南投縣每日約產生30公噸廚餘，針對多位議員在議會總質詢時，關切南投縣廚餘未來如何去化問題，縣府環保局長李易書表示，縣府計畫明年重啟小型家用廚餘機補助，每台可能補助3000至5000元，並預計明年發包興建每天可處理100公噸的廚餘處理中心，不但可產生沼氣發電，剩下的沼渣還可以做堆肥使用，是一個全回收的廚餘去化概念。

    李易書指出，縣府目前正在南崗工業規劃採BOT的方式，設置一個大型廚餘處理中心，因免進行環評，所以預計在今年年底或明年初就會正式招商，明年發包興建，興建期為2年、營運期20年，每天設計的處理量為100公噸，廠商可免費替縣內處理30公噸的廚餘，剩下的70公噸廚餘，可以去收餐廳的廚餘及有機廢棄物做發酵使用。

    李易書強調，此廚餘處理中心，採最新科技的厭氧醱酵方式，產生沼氣來發電，剩下的沼渣還可以做堆肥使用，是一個廚餘全回收去化的概念。

    李易書說，2022年縣府曾補助民眾購買家用廚餘機，可能機型較大，效果不是很好，惟近幾年小型廚餘機發展更加成熟、進步，計畫在明年度爭取中央經費，補助民眾購買可以隨手放在流理台的小型家用廚餘機，讓民眾可以直接在家中處理廚餘，製作出有機肥料，用在家中盆栽、菜園施肥，讓廚餘變黑金！

    南投縣規劃明年發包興建沼氣發電廚餘處理中心，圖為環保局考察台南廚餘處理廠運作情形。（南投縣環保局提供）

    南投縣規劃明年發包興建沼氣發電廚餘處理中心，圖為環保局考察台南廚餘處理廠運作情形。（南投縣環保局提供）

    南投縣規劃明年發包興建廚餘處理中心，可產生沼氣發電及堆肥，圖為台南廚餘處理廠設施。（南投縣環保局提供）

    南投縣規劃明年發包興建廚餘處理中心，可產生沼氣發電及堆肥，圖為台南廚餘處理廠設施。（南投縣環保局提供）

    家用廚餘機製作出有機肥料，可於家中盆栽、菜園施肥。（資料照，記者張協昇攝）

    家用廚餘機製作出有機肥料，可於家中盆栽、菜園施肥。（資料照，記者張協昇攝）

