    首頁 > 生活

    台南花園夜市、西門淺草 榮獲經濟部「5星」殊榮

    2025/11/07 07:30 記者蔡文居／台南報導
    台南花園夜市榮獲經濟部5星夜市殊榮，為南台灣唯一5星夜市。（南市經發局提供）

    台南花園夜市榮獲經濟部5星夜市殊榮，為南台灣唯一5星夜市。（南市經發局提供）

    台南市知名夜市「鄭仔寮花園夜市」再次榮獲經濟部「優良市集暨樂活名攤評核計畫」5星夜市殊榮，為南台灣唯一5星夜市，展現夜市在環境衛生與管理升級上的卓越成就；另外，「西門淺草青春新天地」則首次榮獲5星市集榮耀，呈現南市場融合創新設計與人文美學的風貌。

    南市經發局表示，台南傳統市場與夜市不僅是城市生活的重要據點，更是展現城市文化魅力的場域。多年來市府持續推動市場環境改善、品牌塑造與行銷活動，並推出市場吉祥物「菜奇鴨」與夜市吉祥物「夜奇鴨」，吸引更多年齡層民眾走進市場，讓市場從傳統買賣空間轉型為融合現代美學與在地人情味的生活空間。

    經發局長張婷媛指出，市府自2023年起推動「好市發生暨好市攤開獎勵計畫」，鼓勵市場與攤商追求更高星等。全市共有5星市集2處、4星市集6處、5星名攤7攤，皆創下歷史新高，其中3星市集達35處，顯示台南在市集經營、環境整潔與顧客服務等面向成果豐碩。

    經發局表示，市府將會持續以「美學及實用」為核心推動市場、市集改造，配合經濟部「優良市集暨樂活名攤評核計畫」，輔導更多市場與夜市投入環境升級與品牌打造，朝向「市場美學化、經營永續化」目標邁進，邀請全國民眾來體驗台南最具人情味的熱鬧風華魅力。

    台南西門淺草新天地今年首度榮獲5星市集榮耀。（南市經發局提供）

    台南西門淺草新天地今年首度榮獲5星市集榮耀。（南市經發局提供）

