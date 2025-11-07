11/07 各報重點新聞一覽

前總統蔡英文喊話強調，「年金改革，不該半途而廢；只靠政府預算，救不了大家的退休金」。（資料照）

自由時報

年金改革不該半途而廢 蔡英文：只靠政府救不了退休金

國民黨、民眾黨挾人數優勢，聯手在立院初審通過「停砍公教年金」相關草案。前總統蔡英文昨在臉書表示，「年金改革不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金」，若再走回頭路，加重基金的財務負擔、提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法，也必將嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。

請繼續往下閱讀...

詳見年金改革不該半途而廢 蔡英文：只靠政府救不了退休金。

大罷免2度向媒體「展示」選票 趙少康亮票起訴 檢求處重刑

國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康今年七月廿六日在大罷免案投票時涉嫌亮票，他九月間赴台北地檢署應訊後還對媒體說：「沒有亮，哪有亮？展示票，沒有亮」；不過，檢方調查後認定他故意兩度亮票給媒體拍攝，昨依違反公職人員選舉罷免法起訴，並指趙態度「顯不足取」，請法院從重量刑。

詳見大罷免2度向媒體「展示」選票 趙少康亮票起訴 檢求處重刑。

非洲豬瘟爆16天 盧秀燕兩度鞠躬道歉 中市農業、環保、動保3局處長拔官

台中市十月廿二日爆非洲豬瘟，成台灣防疫破口，中央進駐急救火，台中市疫調跟防疫作為卻狀況百出，外界撻伐、究責聲浪不斷。疫情爆發第十六天，台中市長盧秀燕終承認「防疫過程做不好」，兩度鞠躬道歉，台中市政府農業局長張敬昌、環保局長陳宏益遭免職，動保處長林儒良被拔機關首長職。

詳見非洲豬瘟爆16天 盧秀燕兩度鞠躬道歉 中市農業、環保、動保3局處長拔官。

聯合報

民怨炸鍋！補充保費新制 7小時急停

衛福部長石崇良拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息傳出後，立刻引發民怨大反彈，連民進黨立委都有怨言。昨天中午，石崇良親上火線舉行記者會說明；但到了晚間，行政院長卓榮泰下令急踩煞車，暫緩具爭議的規畫。衛福部也發出新聞稿，表示會尋求更周延、更有共識的做法，再行推動。此時距離石崇良的記者會，中間只相隔七小時。

詳見民怨炸鍋！補充保費新制 7小時急停。

CPI漲幅超標 700萬戶後年減稅

七百萬戶納稅人將迎接減稅小確幸。主計總處昨天公布最新的消費者物價指數（ＣＰＩ），物價累計漲幅已達百分之四點一三，超過綜所稅法定調整標準的百分之三，明年免稅額、標準扣除額、薪資及身心障礙特別扣除額、課稅級距等四大項額度都將調升，後年五月報稅適用。

詳見CPI漲幅超標 700萬戶後年減稅。

中國時報

健保補充保費改革 政院喊卡

為挽救健保財務，衛福部長石崇良日前接受《中國時報》專訪時透露，將修法導入結算制，利息、股利、租金年總合逾2萬就起徵，避免民眾拆單規避補充保費，消息一出引起大反彈，行政院6日晚間「急踩剎車」，表示行政院長卓榮泰已指示衛福部「廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規畫」。

詳見健保補充保費改革 政院喊卡。

院長蕭宗煌：故宮文物屬中華民國財產

故宮博物院今年創院百年，兩岸各自舉辦院慶特展，北京故宮活動頻出現「台北故宮文物終將回歸祖國」論述，加之大陸3月時修訂文物保護法，新增追討境外流失文物，立委6日關切，大陸是否會追討故宮文物？故宮院長蕭宗煌表示，故宮文物是中華民國合法政府執政時代搬遷來台，是中華民國財產「殆無疑義」，對方的說法聽聽就好，同樣因管轄權問題，我方也無法透過國際法庭向北京故宮追討文物。

詳見院長蕭宗煌：故宮文物屬中華民國財產。

趙少康7月26日在大罷免案投票時，涉將罷免票舉胸前亮票，供記者拍攝，走到投票匭前，又再次亮票。檢方昨起訴，請法院從重量刑。（資料照）

非洲豬瘟爆發第16天，台中市長盧秀燕終承認「防疫過程做不好」，兩度鞠躬道歉。（記者廖耀東攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法