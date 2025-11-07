鳳凰颱風估襲菲後北轉撲台！專家：下週防暴風、大量降雨威脅

「林老師氣象站」指出，這次的鳳凰颱風是罕見案例，因為要在11月，強度等級又是在中度至強烈颱風之間，而且是從台灣西部一路北上，不管有無登陸，或從海峽直接北上的颱風，在過去歷史個案中，都是非常罕見的！（圖擷自臉書）

今年第26號颱風「鳳凰」昨日生成，氣象專家指出，預估強度很可能增強為強烈颱風，未來將先登陸呂宋島，並從台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，雖然過程中強度會有減弱趨勢，但外圍環流將於下週一逐漸接近台灣，東半部及北部的降雨逐漸增大，下週二、三各地須慎防「暴風及大量降雨」的威脅。由於目前已11月，針對其強度以及路徑，專家也表示相較於過去的歷史個案，此次的鳳凰颱風是非常罕見的！

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨「海鷗」已過越南中部，向西北西前進，正快速減弱中。至於鳳凰颱風強度將在登陸呂宋島前達到巔峰（強烈颱風），之後將在台灣西南方海面北轉，強度有減弱趨勢，預估外圍環流將於下週一逐漸接近台灣，東半部及北部的降雨逐漸增大，下週二、三各地慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」的威脅，絕不可小覷，下週四白天起鳳凰減弱遠離。

請繼續往下閱讀...

吳德榮表示，根據歐洲系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑將先經呂宋島北部，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣。各別模擬路徑顯示，北轉後因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度空氣逸入，強度逐漸減弱，模擬路徑也因此更加分散，「不確定性」擴大。美國模式模擬則顯示，其減弱的幅度猶勝歐洲模式，模擬路徑受低層東北風導引，甚至轉往西南遠離。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，每次颱風來襲前，都會根據各數值模式模擬結果，與實際現況的環境發展，進行滾動式的綜合評估。但這次鳳凰颱風的歷史颱風個案選取，真的是太難了。因為要在11月，強度等級又是在中度至強烈颱風之間，而且是從台灣西部一路北上，不管有無登陸，或從海峽直接北上的颱風，在過去歷史個案中，都是非常罕見的！

「林老師氣象站」直言，「只能說，無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例！」並指從氣候統計（1950–2024年）來看，11月平均侵台颱風數，1年只有0.3個；曾於11月登陸台灣的颱風也僅6至7個，幾乎無一個案是由西部登陸，橫越中央山脈；至於由南往北、走台灣海峽的颱風，也是在11月較罕見的路徑。

吳德榮指出，鳳凰颱風強度將在登陸呂宋島前達到巔峰（強烈颱風），預估外圍環流將於下週一逐漸接近台灣，東半部及北部的降雨逐漸增大，下週二、三各地慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」的威脅，絕不可小覷。（圖擷自「氣象應用推廣基金會」專欄）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法