2025高捷冬漫祭11/15、16登場 動漫市集超過130攤

2025高捷冬漫祭11月15、16日登場。

高雄捷運公司昨夜在官網宣布2025高捷冬漫祭首波消息，包括逾130攤創作者齊聚的動漫市集、9大演出陣容接力登場的偶像舞台，後續將公開第二波資訊。

高捷說明，高捷冬漫祭11/15、16兩天，每天中午12時到晚上18時，在O5/R10 高捷美麗島站開展，今年共有三大主題與特別企劃。

高捷進一步公布三大主題，分別是超過130攤創作者齊聚的動漫市集，涵蓋精美周邊與原創精品；9大演出陣容接力登場的偶像舞台，動漫熱舞兩天不停嗨，其中更特別企劃輕軌少女隊與WS學園 COS舞團聯合演出。

第三大主題則是COSPLAY 匯聚，不限角色、自由參加，歡迎COS一同共演冬日漫祭，活動當天還有全國電競青年錦標賽在光之穹頂熱烈開戰，現場觀戰與互動體驗一次滿足。

高捷說，將儘速公布第二波資訊，歡迎全台動漫迷來高雄。

2025高捷冬漫祭11月15、16日登場。（翻攝官網）

2025高捷冬漫祭舞台時間表。（翻攝官網）

