高雄火車站大樓3度招商仍只1家投標？台鐵：擇期綜合遴選

高雄車站商業大樓三度招商傳出仍只有「1家」投標？（記者王榮祥攝）

台鐵高雄車站商業大樓第三度招商截止，傳出與前兩回一樣、只有1家投標！台鐵證實經資格預審確認有合格申請人，將擇期辦理綜合遴選程序。

高雄車站商業大樓在高雄車站上方，商業空間分布地上10層、地下1層及地下3層，位於捷運、台鐵及各運具轉乘動線，租賃範圍總樓地板面積合計53萬7百餘平方公尺。

去年12月雲朵天棚與下沉式廣場等主要場域啟用後，高雄車站吸引大批人潮參訪，台鐵把握人氣、於今年3月7日首度公告商業大樓招商辦法，3月17日辦說明會、6月4日下午5時截止收件，結果僅1家投標，因不符兩家以上規定、等同流標。

7月下旬，台鐵啟動二次招商，設定9月5日下午5時截止，跟第一次不同的是調降營運權利金計收百分比、開放圖說資料閱覽等方式，希望降低民間機構前期投資疑慮及風險，但最後仍只有1家投標、二度流標。

台鐵在二次流標後指出，會研議放寬1家申請人投標、即可辦理資格審查開標機制，並辦理第三次公告招商，至10月27日下午5時截止。

因距離截止超過1週，有立委關切後續，傳出跟前兩次一樣、僅1家廠商投標；台鐵則僅證實有廠商送件，經資格預審確認有合格申請人，後續將擇期辦理綜合遴選程序，依規定還無法公布相關細節。

立委李柏毅表示，高鐵南延計劃可預期未來高雄車站的發展，佈局時機一定是廠商評估的關鍵，但他認為投資高雄車站不會失敗，高鐵軌道經濟讓人期待。

高市議員張博洋則認為，高雄車站是南台灣重要交通樞紐且位處城市中軸線，若這種優渥條件都還遇到招標困難，應從根本檢討定位、品牌、投資潛力等問題，而非急於脫標；建議中央、地方一起想辦法，不能都推給民營化的台鐵。

