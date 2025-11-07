為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    禁宰禁運令解除 高雄11/7供應4300頭毛豬

    2025/11/07 00:06 記者陳文嬋／高雄報導
    農業局持續加強肉品市場清潔、消毒。（記者陳文嬋攝）

    農業局持續加強肉品市場清潔、消毒。（記者陳文嬋攝）

    全國禁宰禁運令解除，由於民眾多日未吃豬肉，市場研判豬肉需求量大，高雄市7日將供應4300頭毛豬，並協調冷凍工廠收購超重毛豬，以穩定供貨與市場價格。

    高雄有4座肉品市場，7日將供應4300頭毛豬，將比平常3400頭毛豬，增加2成供應量，9日肉品市場休市1天，根據以往拍賣經驗8日會減量供應，但因為這次屬特殊事件，市場將滾動式調節，增加毛豬供應量。

    另外，125公斤以上超重毛豬將由冷凍工廠直接收購，避免影響毛豬拍賣價格，以禁宰前毛豬拍賣價每公斤90元左右來看，將力求開盤後穩定市場價格。

    高雄4座肉品市場、5座屠宰場6日配合中央，全國同步完成整場清潔、消毒作業；農業局、防檢署將持續督導及檢查9場，以及392家養豬場，加強人車進出管制，並落實場域及人車清潔、消毒。

    高雄有392家養豬場，總計26.4萬頭豬隻，中央補助豬農延遲上市豬隻飼料費用每頭豬隻810元，並針對肉品市場營運成本租金收入損失，每場補助20萬元，明天起開放申請。

    此外，中央預估全國禁宰禁運15天滯場豬隻35萬至39萬頭，其中高雄滯場豬隻大約2.2萬隻，預計明年3月底前逐步完成調節。

