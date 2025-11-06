為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄交通績優人員表揚 林欽榮：調升義交協勤費慰勞辛勞

    2025/11/06 23:19 記者黃良傑／高雄報導
    高雄交通績優人員齊聚受表揚。（高雄市交通局提供）

    高雄交通績優人員齊聚受表揚。（高雄市交通局提供）

    高雄市今（6）日舉行交通績優表揚大會，由副市長林欽榮主持，他向這些熟悉卻常被忽略的身影，表示由衷的敬意，他們有人在路口守護，有人日以繼夜服務、平安接送市民，是一群使高雄更安全、更貼心的守護者。

    接受表揚的包括交警與義交、計程車駕駛，以及公車、捷運和輕軌的駕駛長，還有在水面安穩航行渡輪的船長，今天包括交通局副局長劉建邦、警察局副局長呂世明等人都親自到場，將獎座交到每一位得獎者手上。

    林欽榮表示，體恤義交面對的風險與辛勞，市府自115年起將交通義勇警察協勤費由每小時200元調升為230元，盼用實際行動，向獲獎的各位績優人員說謝謝。

    今年度獲獎的駕駛許德修，在110年亦曾獲得優良駕駛人榮譽，連續6年以上未有違規紀錄，並擔任統聯客運駕駛教練，平日駕駛低地板公車行駛100路，行車平穩且服務優良，乘客並多次讚賞，他以一句話勉勵自己：「持續用專業與熱情駕駛每一段旅程，讓每位乘客的故事更圓滿」。

    今年獲選名單如下：

    優良職業汽車駕駛人（18名）：許德修、林聖傑、胡進順、洪福賓、陳弘益、吳柏松、潘煌仁、黃昭喨、古承諒、黃國瑞、謝宥安、李英舜、林本益、王冠之、范世煌、黃雅菁、林祐禾、楊志復。

    績優交通警察（8名）：楊政諺、張晏銘、洪堂閔、韓景祥、張崇豪、廖伊靜、徐雪茹、陸俊豪。

    績優交通義勇警察（18名）：林清醮、林裕鎰、郭金有、朱正育、李丁賜、李敏慧、謝武郎、李志卿、周維彥、許素卿、李健華、張孝華、陳崑寶、鄭芬蘭、洪嘉澤、趙慶士、呂秀蘭、李聰岳。

    優良捷運輕軌司機員（6名）：周宗偉、林恆、吳振嘉、羅子涵、謝書玉、黃志豪。

    優良輪船公司船長（1名）：洪榮富。

    模範公車駕駛長（14名）：洪嘉隆、岳靖鎧、陳志益、邱柏誠、黃建豪、權海萍、鄭中華、何國輝、李寅豐、廖凰妃、豐勝雄、周宗彥、宋修夫、許晉綱。

    公車營運與服務品質評鑑優等業者（6家）：義大汽車客運股份有限公司、高雄汽車客運股份有限公司、皇冠大車隊、中華日光（中華大車隊）、社團法人台灣福田社會福利發展協會、高雄市美濃區獅山社區發展協會。

