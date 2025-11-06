台南代課老師幫學生「作弊」釀4班重考 家長嘆：意外一堂誠實課

學校發給家長通知單，說明校方因應措施。（讀者提供）

台南某國小驚傳一名六年級自然科代課老師「作弊」，該老師疑似在批改段考考卷時，將分數偏低學生的錯誤答案擦掉、重寫成正確答案，被其他學生目睹後通報導師，引發軒然大波。這名老師今（6）日已自行離職，但校方仍啟動教評會程序，予以停聘並調查處理。

校方為維護評量公平與學生權益，今日召開「學生學習評量委員會」，決議該師任教的4個班級將重新進行自然科段考。學校已透過聯絡簿通知家長，重考範圍與題目難度不變，預計於11月11日早上第一節考試，並請家長們體諒。

請繼續往下閱讀...

學校強調，重考目的在於還原學生真實學習成果，不會與其他班級比較或影響各班畢業成績，請家長與學生放心。該名老師是兼任鐘點代課教師，校方也依程序召開校事會議與教評會調查，以維護教育倫理與公信力。

據了解，該名代課老師平時表現尚可，但疑似出於「想幫學生拉分」的心態，在批改時動了手腳。消息一出，校園師生譁然，不少家長直呼「太誇張」，可能擔心學期成績丁等要寫報告；也有人感嘆「身教言教都很重要，這真是一堂現實版的誠實教育課。」另有教育界人士憂心，此事件恐是教育現場壓力與代課漏洞「亂象」的冰山一角。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法