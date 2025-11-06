為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣設計展看不夠？卦山村「彰化控」延展半年、網上逛博物館

    2025/11/06 23:07 記者劉曉欣／彰化報導
    台灣設計展的天地味「彰化控」展館，將持續再展半年。（記者劉曉欣攝）

    台灣設計展的天地味「彰化控」展館，將持續再展半年。（記者劉曉欣攝）

    「彰化控」用織品與紐扣做出食物模型，超級吸睛。（記者劉曉欣攝）

    「彰化控」用織品與紐扣做出食物模型，超級吸睛。（記者劉曉欣攝）

    台灣設計展的天地味「彰化控」展館，用小豬模型介紹彰化美食與豬肉的部位。（記者劉曉欣攝）

    台灣設計展的天地味「彰化控」展館，用小豬模型介紹彰化美食與豬肉的部位。（記者劉曉欣攝）

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣設計展今年首度在彰化登場，跨越4鄉鎮、19個展覽主題，展期17天，創下將近784萬人次的參觀紀錄，許多人都覺得逛不夠，縣府也推出「彰化行」線上博物館 ，但有人發現「為何是簡體字？」對此，縣府計畫處長施敏華說，應該與使用者瀏覽器的設定有關。

    施敏華指出，許多人敲碗的台灣設計展線上博物館已正式上線，透過360度環景技術，完整保留展區細節，展區所有介紹文字，都可以看得一清二楚，非常方便，讓民眾看個夠，不會因為有些地方沒逛到而有缺憾。

    至於有民眾反映網路看展，一打開都是簡體字，施敏華強調，這次使用的上架平台是在美國，如果使用者所用的瀏覽器沒有特別設定，就有可能出現簡體中文，但如果有設定繁體中文，看到的文字應該就是繁體中文。

    有民眾敲碗續展，施敏華說，位於卦山村三樓天地味「彰化控」展館，確定將會延展半年，也就是至少展到明年4月左右。因為該處展場是縣府城觀處管理，其他地點無論是美術館或是圖書館都各自原有用途，因此，民眾可以在開放時間前來參觀。

    如果電腦瀏覽器未設定，台灣設計展的線上博物館可能會出現簡體字。（取自網路）

    如果電腦瀏覽器未設定，台灣設計展的線上博物館可能會出現簡體字。（取自網路）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播