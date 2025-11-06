為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「葡萄乖乖」搶翻天!王惠美點名加碼當獎品 溪湖農會說話了

    2025/11/06 22:22 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣溪湖鎮農會推出「葡萄乖乖」爆紅，一包難求。（資料照）

    彰化縣溪湖鎮農會推出「葡萄乖乖」爆紅，一包難求。（資料照）

    彰化縣溪湖鎮農會推出「葡萄乖乖」搶翻天，連彰化縣長王惠美都說「沒吃過」，還點名農會提供一下作為「彰化GO購」最後一次抽獎活動的加碼獎品。溪湖農會總幹事陳金源說「可能要說抱歉」，因為下一波預約全滿，再下下批要明年1月中才交貨，來不及了！

    陳金源說，王惠美在「彰化GO購」第2次抽獎現場看到他，馬上就跟他說「葡萄乖乖很紅，她都還沒吃過」。真的很開心，連縣長都有關注到葡萄乖乖，難怪不紅也難。

    不過，陳金源表示，當初完全沒有想到葡萄乖乖會一炮而紅，搶手的程度超過想像，不要說縣長沒吃過，他都要求溪湖鎮農會員工不能搶買，因為民眾都搶不到了，員工不能夠加入搶貨，先把機會留給別人，很多人都不相信他的說法，實際上這是真的。

    因此，「彰化GO購」最後一次抽獎將落在明年的1月7日，由於第二批預約已經全部額滿，第三波預計要明年1月中旬才能交貨，如此一來，真的完全撥不出數量作為加碼獎品。陳金源說，這次靠著葡萄乖乖讓溪湖鎮農會瞬間爆紅，也打響溪湖是早春葡萄故鄉的名號，真的是葡萄乖乖立大功。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播