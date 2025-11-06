「葡萄乖乖」搶翻天!王惠美點名加碼當獎品 溪湖農會說話了

彰化縣溪湖鎮農會推出「葡萄乖乖」爆紅，一包難求。（資料照）

彰化縣溪湖鎮農會推出「葡萄乖乖」搶翻天，連彰化縣長王惠美都說「沒吃過」，還點名農會提供一下作為「彰化GO購」最後一次抽獎活動的加碼獎品。溪湖農會總幹事陳金源說「可能要說抱歉」，因為下一波預約全滿，再下下批要明年1月中才交貨，來不及了！

陳金源說，王惠美在「彰化GO購」第2次抽獎現場看到他，馬上就跟他說「葡萄乖乖很紅，她都還沒吃過」。真的很開心，連縣長都有關注到葡萄乖乖，難怪不紅也難。

請繼續往下閱讀...

不過，陳金源表示，當初完全沒有想到葡萄乖乖會一炮而紅，搶手的程度超過想像，不要說縣長沒吃過，他都要求溪湖鎮農會員工不能搶買，因為民眾都搶不到了，員工不能夠加入搶貨，先把機會留給別人，很多人都不相信他的說法，實際上這是真的。

因此，「彰化GO購」最後一次抽獎將落在明年的1月7日，由於第二批預約已經全部額滿，第三波預計要明年1月中旬才能交貨，如此一來，真的完全撥不出數量作為加碼獎品。陳金源說，這次靠著葡萄乖乖讓溪湖鎮農會瞬間爆紅，也打響溪湖是早春葡萄故鄉的名號，真的是葡萄乖乖立大功。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法