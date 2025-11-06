為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園富岡鐵道節11/22鳴笛啟程 結合仙草嘉年華延長至16天

    2025/11/06 22:31 記者李容萍／桃園報導
    2025富岡鐵道藝術生活節將展出台鐵特色列車。（台鐵公司提供）

    2025富岡鐵道藝術生活節將展出台鐵特色列車。（台鐵公司提供）

    2025富岡鐵道藝術生活節將展出台鐵特色列車。（台鐵公司提供）

    2025富岡鐵道藝術生活節將展出台鐵特色列車。（台鐵公司提供）

    鐵道模型達人徐志綱將於「2025富岡鐵道藝術生活節」展出台灣鐵道模型，令人讚嘆。（台鐵公司提供）

    鐵道模型達人徐志綱將於「2025富岡鐵道藝術生活節」展出台灣鐵道模型，令人讚嘆。（台鐵公司提供）

    鐵道模型達人徐志綱將於「2025富岡鐵道藝術生活節」展出台灣鐵道模型，令人讚嘆。（台鐵公司提供）

    鐵道模型達人徐志綱將於「2025富岡鐵道藝術生活節」展出台灣鐵道模型，令人讚嘆。（台鐵公司提供）

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局敲定11月22日至12月7日舉辦「2025富岡鐵道藝術生活節」，串聯農業局「2025桃園仙草嘉年華」聯合行銷，展期延長至16天，以「懷舊時光」為主軸有7大亮點，推出「一日雙節」等體驗遊程，即日起開放購票，邀請民眾搭乘火車、穿越富岡老街時光走廊、遊賞仙草花田，體驗楊梅地區文化觀光魅力。

    　桃園市長張善政出席活動記者會表示，自己可是「最資深的鐵道迷」，因祖父早年在台鐵服務，自幼常跟著祖父搭火車，對鐵道便充滿深厚情感。他笑稱，將原本兩年一度的富岡鐵道藝術生活節改為每年舉辦，其實「有點私心」，但相信所有鐵道迷都能理解並大力支持。

    　張善政說，今年次活動延續去年廣受歡迎的「藍皮解憂號」觀光列車，邀請藝文團體於EMU500列車演出列車移動劇場。民眾不僅能搭乘藍皮解憂號列車、欣賞藝術展演，可順道觀賞仙草花紫色花海、品嚐客家美食，感受鐵道與地方文化交融的獨特風情。

    　張善政感謝台鐵公司鼎力支持，活動期間將於富岡地區展出鐵道模型、裝置藝術與台鐵特色列車，以及極具特色的富岡機廠，讓民眾體驗鐵道懷舊與創新魅力。

    　台鐵公司副總經理賴興隆表示，鐵道是重要的交通載體，車站則串聯地方發展、承載許多美好回憶，台鐵公司將持續配合市府推動相關藝文活動，延續鐵道文化魅力。

    文化局長邱正生表示，活動開幕首週辦理「藍皮解憂號」觀光列車搭配文化體驗遊程，22、29日於富岡焊軌隊展示台鐵特色列車「SA32820總統花車」及「藍寶寶DR系列柴油列車」，開放登車參觀；22、23日由三十舞蹈劇場在EMU500列車推出「來去富岡」列車移動劇場；22日開幕、12月7日閉幕搭配桃園藝術巡演計畫，邀請當代馬戲團隊Focasa馬戲團帶來街區演出「潘朵拉的盒子」。

    活動期間於富岡老人文康活動中心安排鐵道主題展覽，邀請鐵道模型達人徐志綱展出台灣鐵道模型，今年新增光華商場等懷舊經典作品，展場設置N規鐵道運轉體驗區，開放民眾報名體驗；在富岡車站前廣場，集結桃園傑出演藝團隊、在地客家表演團體、街頭藝人彈唱、親子互動競賽等舞台活動。

    另外，新增2件裝置藝術，富岡站前廣場榕樹下的街道家具「樹頭下光陰・共下坐欸」，以榕樹氣根為設計意象，結合客語「共下坐」，象徵親切邀請與文化扎根傳承；「富岡之窗」取材火車車窗，節錄稻田、白鷺鷥、老街、呂家聲洋樓及蒸汽機車頭等在地風景。

    鐵道模型達人徐志綱將於「2025富岡鐵道藝術生活節」展出台灣鐵道模型，令人讚嘆。（記者李容萍攝）

    鐵道模型達人徐志綱將於「2025富岡鐵道藝術生活節」展出台灣鐵道模型，令人讚嘆。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（中）等人出席2025富岡鐵道藝術生活節記者會，邀請民眾搭乘火車、穿越富岡老街時光走廊。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（中）等人出席2025富岡鐵道藝術生活節記者會，邀請民眾搭乘火車、穿越富岡老街時光走廊。（記者李容萍攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播