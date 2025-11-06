GMP保養品廠爆過期品改標 彰化縣衛生局開罰、銷毀1.6公噸

彰化縣衛生局接獲檢舉，和美永悅生化科技公司把過期品改標，稽查後裁罰11萬元，銷毀損1.6噸違規品。（資料照）

彰化縣和美鎮永悅生化科技公司通過GMP認證，遭離職員工指控長年要求把過期產品改標，或重新填充包裝後賣出。衛生局說，已與食藥署共同稽查，確認業者有違反化粧品安全衛生管理法與藥事法部分，裁罰11萬元；至於有疑慮的違規產品部分，已銷毀1.6公噸，彰化地檢署已接獲檢舉，目前分案調查中。

永悅生化科技公司位於彰化縣和美鎮，產品以保養品為大宗。公司徐姓負責人說，產品品質可以接受檢驗，也不會賣過期的東西。只是放在展示櫃，讓參觀的客戶來看產品外觀，這位離職員工的指控都是不實。

衛生局指出，接獲檢舉後將永悅生化科技公司列入追蹤調查對象。採用過期原料重新填裝，或是改標再推出，都必須經過產品與原料的盤點、比對與勾稽，才能確認違規事實，追回違規產品。除了依法裁罰，銷毀產品部分，這屬於事業廢棄物，必須遵照事業廢棄物的銷毀規定來做。至於涉及刑法部分，則交由檢調來追查。

彰化地檢署說，已接獲檢舉，目前分案調查中。

