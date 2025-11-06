鳳凰北轉撲台「強度不可小覷」！ 專家：這些地區可開始防颱了

颱風論壇今晚分享歐洲模式（EC）與Google AI模式（GenCast、FNV3）的系集預測圖。（圖翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

今年第26號颱風「鳳凰」已於今天（6日）凌晨2點生成，中央氣象署預估，鳳凰在未來幾天很可能增強為強烈颱風，下週一到週三（10日至12日）影響台灣最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今晚表示，目前多輪預報顯示鳳凰將北轉朝台灣接近，且強度不可小覷。

颱風論壇今晚分享歐洲模式（EC）與Google AI模式（GenCast、FNV3）的系集預測圖指出，這一輪預報中，未來鳳凰北轉朝台灣接近的趨勢高度一致，「這樣的共識已經連續多輪預報，顯示各模式的趨勢判斷相當穩定，分歧主要在於北轉後是沿台灣西岸還是東岸北上，後續變化取決於副熱帶高壓勢力變化與轉向的時間點（位置）。」

颱風論壇接著說：「另一個高度共識是，鳳凰走到台灣西南方時，仍可維持在中度颱風的規模，強度不可小覷。」颱風論壇也提醒民眾，鳳凰颱風的外圍環流不算小，像是北部、東半部、山區和沿海等對風雨比較敏感的地區，建議可以提前做防颱準備。

而氣象署稍早曝光最新路徑潛勢圖，顯示鳳凰颱風通過菲律賓陸地到南海後，北轉往台灣的幅度更明顯了。受太平洋高壓強弱影響，鳳凰颱風未來可能從台灣東部外海、南部登陸或西邊沿著台灣海峽北上。

