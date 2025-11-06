健保補充保費改革挨批「搶錢」衛福部將廣納意見、暫停爭議方案

健保補充保費改革惹議，衛福部暫停爭議方案。（記者方賓照攝）

健保補充保費改革引爆民怨！衛福部長石崇良拋出明年修法，擬調整補充保費收取方式，存股族、定存族怒轟政府「搶錢」，石崇良今（6日）中午緊急召開記者會親上火線，強調改革是為了「公平」，但仍難止反彈，行政院指示後，衛福部晚間發出新聞稿，強調補充保費方案仍在研議中，將廣納意見、暫停爭議部分，待凝聚共識後再推動。

衛福部原規劃修法提出三大方向，包括股利、利息、租金改採「年度結算」，單筆扣繳上限由1000萬元調高至5000萬元，並統一獎金起徵點為「第一級投保薪資」的4倍。衛福部推估，若改革順利推動，補充保費可望「翻倍」成長。

以「年度結算」為例，未來股利、利息或租金1年只要超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費，消息一出，引發定存族和存股族強烈反彈。石崇良中午出面說明，強調健保是全民共同的保障，改革是為了讓繳費更公平、制度能長久運作，希望有能力的人多幫弱勢一些；他表示，雖然還沒正式和金管會討論，但多位財經專家認為對股市影響不大。不過，他一句「高股息、高股利者會貢獻很多，要謝謝他們」再度掀起輿論批評，朝野立委也質疑政策太倉促、溝通不足。

衛福部的方向著眼於長期財務結構調整，避免將負擔集中在薪資族群身上，不過原本預計明年送修法、2027年上路的補充保費改革，難敵爭議，如今喊卡。

衛福部晚間發出澄清，強調讓健保財務更穩健、更永續，讓每位繳納保費的國人都能更公平，是衛福部不變的目標。健保開辦至今30年，初期以薪資所得為主，如今受高齡化與少子化影響，勞動人口自2015年的1700多萬人逐年下滑，若只靠薪資繳費，人口變少、支出變多，年輕世代壓力將越來越重。

衛福部表示，補充保費改革仍在研議階段，將廣納各方意見，暫停有爭議的規劃，待凝聚更大共識後再行推動。

