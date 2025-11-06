週五好天氣！白天高溫飆32度 早晚溫差大

週五各地大多為晴到多雲，早晚溫差大。（資料照，記者方賓照攝）

週五晴到多雲為主，白天高溫可達32度，入夜低溫為21度，早晚偏涼，早出晚歸記得攜帶外套。

中央氣象署預報，週五各地大多為晴到多雲、溫暖微熱的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。

氣溫方面，西半部高溫來到29至32度，東半部則是25至27度，近中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬，不過各地早晚仍涼，低溫普遍為21至23度，日夜溫差較大，早出晚歸請多加衣物以免著涼。離島部分，澎湖晴時多雲，24至26度；金門晴時多雲，22至26度；馬祖晴時多雲，20至23度。

至於未來天氣，天氣風險公司指出，穩定天氣可持續到週日上半天，下半天到晚間會有新一波東北季風南下，北部、東北部又再次轉為陰雨天氣。

另外，輕度颱風「鳳凰」已於今天凌晨生成，預計下週一到下週三（10日到12日）影響台灣最劇烈。中央氣象署預報，鳳凰在未來幾天很可能增強為強烈颱風，但靠近台灣時會快速減弱，且其中一條路徑可能從台灣南邊登陸。

紫外線指數方面，各縣市皆為中量級到高量級。

空品部分，7日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

