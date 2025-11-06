健保補充保費採年度結算繳納反彈大 行政院急喊卡：暫緩具爭議的規劃

健保補充保費擬採年度結算繳納，引發反彈，行政院發言人李慧芝今（6日）晚表示，卓院長已指示衛福部暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式。（資料照）

衛福部研擬健保補充保費三大改革，如租金、利息、股利，擬採年度結算繳納，引發反彈，行政院發言人李慧芝今（6日）晚表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式。

現行健保制度下，除薪資外，也針對超過2萬元的股票等收入，收取2.11%補充保費。衛福部近日指明年將啟動補充保費修法程序，未來將修法納入「結算」作法，避免民眾透過拆單規避租金、利息、股利的補充保費，另也提高單筆扣繳上限至5000萬元，並調整獎金補充保費收取門檻，影響人數估達480萬人，約可增加100至200億元的健保收入。

李慧芝表示，政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平。過去30年來健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重。為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。

李慧芝表示，卓揆已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

