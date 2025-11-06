為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    健保補充保費採年度結算繳納反彈大 行政院急喊卡：暫緩具爭議的規劃

    2025/11/06 20:35 記者鍾麗華／台北報導
    健保補充保費擬採年度結算繳納，引發反彈，行政院發言人李慧芝今（6日）晚表示，卓院長已指示衛福部暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式。（資料照）

    健保補充保費擬採年度結算繳納，引發反彈，行政院發言人李慧芝今（6日）晚表示，卓院長已指示衛福部暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式。（資料照）

    衛福部研擬健保補充保費三大改革，如租金、利息、股利，擬採年度結算繳納，引發反彈，行政院發言人李慧芝今（6日）晚表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式。

    現行健保制度下，除薪資外，也針對超過2萬元的股票等收入，收取2.11%補充保費。衛福部近日指明年將啟動補充保費修法程序，未來將修法納入「結算」作法，避免民眾透過拆單規避租金、利息、股利的補充保費，另也提高單筆扣繳上限至5000萬元，並調整獎金補充保費收取門檻，影響人數估達480萬人，約可增加100至200億元的健保收入。

    李慧芝表示，政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平。過去30年來健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重。為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。

    李慧芝表示，卓揆已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

    相關新聞請見︰

    健保補充保費改革惹民怨 10大QA一次看懂

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播