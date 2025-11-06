為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    吹糖人、剪紙人、鋁罐人黑琵水雉3展 11/16七股遊客中心玩文創

    2025/11/06 20:52 記者王涵平／台南報導
    黑琵水雉鋁罐藝術家李家琦表示，黑面琵鷺鋁罐創作有平面及立體，今年再嘗試創作台南市鳥水雉，共20餘件作品參展。（南市生態保育學會提供）

    吹糖人、剪紙人、鋁罐人黑琵水雉3項展覽，16日在七股遊客中心開展，目前飛到雲嘉南地區度冬黑面琵鷺有2500隻，其中台南地區有1600隻，目前黑面琵鷺鳥況相當豐富，賞鳥之餘也可前往欣賞黑面琵鷺文創作品。

    學甲幼兒園園長顏春枝率領8隻小小黑琵愛跳舞，以及西明社區發展協會理事長王美雲帶領表演熟齡黑琵舞蹈等表演，為黑琵水雉藝術展行前記者會揭開序幕。南市生態保育學會理事長邱仁武表示，黑琵水雉吹糖人蕭朗，從事街頭藝人吹糖多年，已是少見的傳統民俗技藝，可讓親子們吹出快樂童年的回憶及各種不同造型如黑面琵鷺等，可食用的可愛吹糖。

    黑琵剪紙藝術家王丁乙，從18歲開始接觸人像藝術剪影，65歲還是持續當作興趣，也是台南唯一人像剪影師傅，目前已經熟練到一個人像只要3分鐘就可以剪出來，堪稱台灣國寶級人物，嘗試創作以國際明星鳥黑琵的剪影，也是維妙維肖。

    黑琵水雉鋁罐藝術家李家琦表示，2001年前往土城聖母廟，無意間發現一位老翁以廢棄鋁罐製作沙發，因此迷上了鋁罐創作；黑面琵鷺鋁罐創作有平面及立體，如採傀儡方式製做傀儡黑琵、加個時鐘的時鐘黑琵、小小兵黑琵、黑琵帽、黑琵機車等，今年再嘗試創作台南市鳥水雉，共20餘件作品參展，也有龍蝦、魚、螃蟹、章魚。

    吹糖人、剪紙人、鋁罐人黑琵水雉3項展覽，16日在七股遊客中心開展。（南市生態保育學會提供）

