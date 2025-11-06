湖口、新豐蕎麥、大豆、高粱雨襲農損 啟動現金救助

新豐鄉高梁受到10月中、下旬連續降雨影響，造成災害損失。（新竹縣政府提供）

新竹縣湖口及新豐地區蕎麥等作物受10月中、下旬連續降雨影響，造成災害損失，新竹縣政府說，農業部今天公告湖口鄉及新豐鄉為辦理蕎麥、新豐鄉為辦理大豆、蜀黍（高粱）農業天然災害現金救助地區，明起至11月20日止受理農民申請，請受災農戶逕向轄區公所提出申請。

農業處說，縣府邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署新竹辦事處勘災確認後，函請農糧署陳轉農業部申請公告現金救助，今天正式公告，救助額度為蕎麥每公頃2萬8000元、大豆每公頃2萬8000元、蜀黍（高粱）每公頃2萬8000元。

凡符合農業天然災害救助辦法第5條的農民，辦理救助項目損失率達20％以上者，依救助額度予以救助；未達20％者不予救助。短期作農產品於同產季或長期作農產品於同歷年，救助以一次為限。

農業處提醒，這次現金救助公告受理期限從11月7日起至20日止，受災農戶攜帶土地所有權證明文件或土地合法使用證明文件、身分證、印章及農會存摺等，逕向轄區公所依限提出申請，縣府也會函文請公所動員人力，以加速現金救助時效，俾利儘速完成救助作業協助農民復耕。

新竹縣湖口及新豐地區蕎麥等作物，受到10月中、下旬連續降雨影響，造成災害損失，明起受理現金救助申請。（新竹縣政府提供）

