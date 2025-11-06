為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    成大產學創新日AI實力全開 百項研發培養下一個「黃仁勳」

    2025/11/06 20:39 記者洪瑞琴／台南報導
    「成大產學創新日」展出百項技術研發與創新成果。（成大提供）

    「成大產學創新日」展出百項技術研發與創新成果。（成大提供）

    國立成功大學今（6）日在勝利校區旺宏館舉辦年度盛會「成大產學創新日」，展示超過百項研發與創新成果，從電資通訊、機械製造、生技醫療到文創設計，全方位呈現成大在「AI導入與智慧轉型」的實力，培養下一個「黃仁勳」！

    今年亮點是「金鳳凰天使募資Pitch!」，由成大與校友共同推動的「鳳凰新創平台」與「成大天使投資俱樂部」攜手，6組精選新創團隊現場3分鐘簡報，展示創新產品與商業模式，吸引投資人與企業目光，幫助好點子對接市場。

    首次登場的還有研究發展處精選27項前瞻研究成果，搭配大南方科研平台整合南台灣跨校科研團隊，包括台南護校、中信科大及高雄科大聯合參展，展現成大科研實力的廣度與深度。活動吸引近900位產官學研代表到場，佳世達科技董事長陳其宏、智匯創育創辦人周威成、華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章等人共襄盛舉。

    活動以「學研匯智×產業共創：開啟AI新篇章」為主軸，邀請產官學研重量級講者分享趨勢與實務經驗，探討AI在半導體、機器人、醫療與製造的應用，解析如何推動產業智慧化與永續轉型。今年「成大創新圓夢計畫」則有30組團隊參加「電梯簡報競賽」，3分鐘展現創意與市場潛力。

    成大副校長李永春表示，成大長期深耕創業教育，形成完整新創生態鏈，透過「AI論壇、成果展示、創業競賽、募資平台」4大亮點，不只學研做技術，更推動產業智慧轉型，讓每個創意都有機會落地。

    活動以「學研匯智×產業共創：開啟AI新篇章」為主軸，邀請產官學研重量級講者分享趨勢與實務經驗。（成大提供）

    活動以「學研匯智×產業共創：開啟AI新篇章」為主軸，邀請產官學研重量級講者分享趨勢與實務經驗。（成大提供）

    「成大產學創新日」活動吸引近900位產官學研代表到場，佳世達科技董事長陳其宏、智匯創育創辦人周威成、華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章等人共襄盛舉。（成大提供）

    「成大產學創新日」活動吸引近900位產官學研代表到場，佳世達科技董事長陳其宏、智匯創育創辦人周威成、華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章等人共襄盛舉。（成大提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播