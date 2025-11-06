成大產學創新日AI實力全開 百項研發培養下一個「黃仁勳」

「成大產學創新日」展出百項技術研發與創新成果。（成大提供）

國立成功大學今（6）日在勝利校區旺宏館舉辦年度盛會「成大產學創新日」，展示超過百項研發與創新成果，從電資通訊、機械製造、生技醫療到文創設計，全方位呈現成大在「AI導入與智慧轉型」的實力，培養下一個「黃仁勳」！

今年亮點是「金鳳凰天使募資Pitch!」，由成大與校友共同推動的「鳳凰新創平台」與「成大天使投資俱樂部」攜手，6組精選新創團隊現場3分鐘簡報，展示創新產品與商業模式，吸引投資人與企業目光，幫助好點子對接市場。

請繼續往下閱讀...

首次登場的還有研究發展處精選27項前瞻研究成果，搭配大南方科研平台整合南台灣跨校科研團隊，包括台南護校、中信科大及高雄科大聯合參展，展現成大科研實力的廣度與深度。活動吸引近900位產官學研代表到場，佳世達科技董事長陳其宏、智匯創育創辦人周威成、華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章等人共襄盛舉。

活動以「學研匯智×產業共創：開啟AI新篇章」為主軸，邀請產官學研重量級講者分享趨勢與實務經驗，探討AI在半導體、機器人、醫療與製造的應用，解析如何推動產業智慧化與永續轉型。今年「成大創新圓夢計畫」則有30組團隊參加「電梯簡報競賽」，3分鐘展現創意與市場潛力。

成大副校長李永春表示，成大長期深耕創業教育，形成完整新創生態鏈，透過「AI論壇、成果展示、創業競賽、募資平台」4大亮點，不只學研做技術，更推動產業智慧轉型，讓每個創意都有機會落地。

活動以「學研匯智×產業共創：開啟AI新篇章」為主軸，邀請產官學研重量級講者分享趨勢與實務經驗。（成大提供）

「成大產學創新日」活動吸引近900位產官學研代表到場，佳世達科技董事長陳其宏、智匯創育創辦人周威成、華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章等人共襄盛舉。（成大提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法