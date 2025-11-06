「超級月亮」美呆了！罕見「紅月」高掛天際

立冬前夕，今晚彰化天際整顆月亮變紅褐色。（圖由潘姓民眾提供）

罕見「紅月」！年度最壯觀的天文奇景「超級月亮」昨晚登場，中部地區民眾都可以看到白色的超大月亮，不過在明天立冬前夕，今晚（6日）卻也有彰化民眾發現天際的大圓形月亮竟呈現紅褐色，當場雀躍不已持單眼相機捕捉這珍貴又罕見的「紅月」，直呼實在漂亮極了。

潘姓民眾說，昨天他錯過年度大月亮，因此今天傍晚特地找點拍月出，查看app，在之前拍過落日的彰化埔心的148縣道，守在148縣道與76快速道路交會的橋上，接近晚間6點時，月亮真的如預期緩緩從148縣道視線盡頭的八卦山升起，且竟然還呈現紅褐色，令他雀躍不已，趕緊持單眼相機搭配中長焦段鏡頭狂拍。沒想到農曆9月17日的月亮，依然如此圓潤。

他上網查資料發現，月亮之所以呈現紅褐色，是因為月亮剛升起時，光線要穿越比高空位置更厚的大氣層，所以大氣散射的原因造成呈現偏暖色，如果當時空氣中有灰塵、水氣或霾，更會讓月亮顏色加深、呈現土黃或紅褐色現象。

潘姓民眾拍攝的照片，紅褐色月亮高掛天際，搭配晚間下班的車潮，別有一番味道；他還刻意以交通號誌的綠燈箭頭，正好與紅褐色的月亮重疊，像在指引給夜色返家的用路人。月出時刻雖短暫但動人，配合下班返家的大小車燈，讓靜態的畫面更有動態的氣氛。

今晚彰化天際整顆月亮變紅褐色，搭配綠燈箭頭好似在指引用路人。（圖由潘姓民眾提供）

今晚彰化天際整顆月亮變紅褐色，綠燈箭頭與月亮重疊更具動感。（圖由潘姓民眾提供）

今晚彰化天際整顆月亮變紅褐色，別有一番氣氛。（圖由潘姓民眾提供）

