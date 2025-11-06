屏縣萬全、苦瓜寮社區據點今揭牌 關懷據點佈建率達95％

屏縣萬巒鄉萬全社區關懷據點揭牌，長輩開心與縣長周春米大合照。（屏東縣政府提供）

屏東縣推動社區照顧關懷據點不遺餘力，一村里一據點再邁一大步，萬巒鄉萬全社區發展協會、潮州鎮苦瓜寮社區營造發展協會據點，今（6）日同步揭牌啟用，屏東縣有443村里，社區關懷據點增至423處，佈建率高達95%。

屏東縣長周春米表示，屏縣65歲以上人口已達16萬9千多人，占總人口21.6%，為超高齡社會，縣府積極推動社區照顧關懷據點，鼓勵長輩走出家門、就近參與活動，實現「在地安老、樂齡共好」的生活目標。

請繼續往下閱讀...

周春米說，縣府鼓勵長輩與身心障礙者多外出，自今（2025）年11月1日起將敬老卡及博愛卡每月補助點數由500點提升至1000點，並擴大使用範圍至計程車、復康巴士、國道客運及新增船運航線等「五大升級」服務，盼長者與身障朋友享有更安全便捷的交通選擇，積極參與社區與休閒活動，擴展生活圈，實現有尊嚴又快樂的銀髮人生。

萬全社區關懷據點每週四上午總是熱鬧滾滾，最令人印象深刻的長輩楊李秀娥，雖無法言語，也聽不見聲音，卻從未缺席任何課程，總是專注觀察講師動作、努力跟上進度，在手作與繪畫課程中更展現無比專注。對社區志工而言，她的身影正體現據點成立的初衷──鼓勵長輩走出家門、參與社區，在交流中找回自信與活力。

潮州鎮苦瓜寮社區據點則借用在地五隆宮舉辦活動，雖資源有限，卻因志工群熱情投入而充滿生命力。有人帶領課程、有人陪伴長輩、有人出借場地或資金支援，大家以行動撐起據點運作，志工們笑說「我們只是做一點小事，但一起做，就能讓社區亮起來！」。

潮州鎮苦瓜寮社區營造發展協會據點，長輩們以環保樂器演奏迎賓。（屏東縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法