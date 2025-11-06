為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中監理站新大樓採一站式服務 陳世凱：繳罰單也能笑著離開

    2025/11/06 19:41 記者蔡淑媛／台中報導
    台中監理站舉行新大樓啟用典禮，交通部長陳世凱及立委何欣純、楊瓊瓔等人到場剪綵祝賀。（記者蔡淑媛攝）

    台中監理站舉行新大樓啟用典禮，交通部長陳世凱及立委何欣純、楊瓊瓔等人到場剪綵祝賀。（記者蔡淑媛攝）

    台中市監理站全國臨櫃業務量最大，每月平均服務3.2萬人次，今（6日）舉行新大樓啟用典禮，成為台中市新地標，交通部長陳世凱到場剪綵祝賀，強調這裡是一站式服務櫃台，提供方便、快速服務，甚至6分鐘就能完成服務，期許要讓民眾繳罰單也能笑著離開。

    台中市監理站原本3棟建物分別有65年至30年歷史，老舊毀損，且民眾辦理業務要在3棟樓奔波，交通部耗資逾4億新建辦公大樓，分層分流服務人流，站長林國原指出，1樓是車輛及駕駛人單一窗口服務、2樓是違規裁決及新車領牌作業，5樓為初考領照及道路安全講習。

    林國原說，台中市監理站轄管台中12個行政區，轄管駕駛人123萬人、機車110萬輛，臨櫃業務量為全國第一，除了無法驗車、考汽車駕照，服務涵蓋監理業務，最多是換照、車輛報廢及日譯本駕照，這次新建大樓擴大服務，監理站佔地近2700坪，綠建築意象有飛翔翅膀及「明隧道」造型，變成打卡點，也打造開放式公園，種植327棵喬木、11月中旬提供停車場有58席汽車格、96席機車格。

    創新服務也有「ATM解繳公款作業」、「AI辨識號牌及通報」、「智慧號牌收繳機3.0」等新科技便民設施。

    台中市監理站也首創全國ATM解繳公款作業，利用站內便利超商ATM解繳公款，減少保全運送現鈔風險及經費，隨時存入降低保管風險、即時銷帳，每年可節省經費30萬，站長林國原指出，成功模式現已逐步複製至其他公務單位，若用於全國所有監理所站，每年將至少節省公帑1000多萬元。

    台中市監理站新建大樓啟用，分層分流服務民眾。（記者蔡淑媛攝）

    台中市監理站新建大樓啟用，分層分流服務民眾。（記者蔡淑媛攝）

    陳世凱強調台中市監理站是一站式服務櫃台，期許讓民眾繳罰單也能笑著離開。（記者蔡淑媛攝）

    陳世凱強調台中市監理站是一站式服務櫃台，期許讓民眾繳罰單也能笑著離開。（記者蔡淑媛攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播