    基隆海科館推獨木舟互動體驗 免下水划槳競速

    2025/11/06 19:33 記者盧賢秀／基隆報導
    海科館獨木舟冒險互動體驗不用下海也能輕鬆享受划槳競速的樂趣。（海科館提供）

    國立海洋科技博物館（簡稱海科館）將於11月8、9、15、16日連續2個週末，推出「輕艇激流獨木舟冒險互動體驗」。民眾不必出海就可體驗划槳競賽樂趣，挑戰與探索的海洋，採取預約報名制。

    海科館說明，本次活動位於教育中心的「海洋職涯探索基地」，在全新開放的「觀光遊憩互動遊戲展區」中，參加者可親自操控陸上獨木舟、體驗划槳競賽樂趣，並認識水流動力與船隻設計的奧秘，活動為室內陸上互動體驗，不用下海也能享受划槳競速的樂趣。

    此外，民眾還可登上享有「海中不倒翁」別稱的搜救艇RB02，參加者將從「海巡視角」深度體驗，不僅能親身感受海巡人員如何與時間賽跑、守護海上安全，更能從而了解救援科技的背後專業。

    海科館館長王明源表示，這項免費活動名額有限，鼓勵民眾把握機會，一起走進科學，希望透過體驗與探索，讓更多人重新認識海洋、接近海洋。更多活動資訊與海科館體驗報名，請參閱報名網址

    海科館獨木舟冒險互動體驗可親自操控陸上獨木舟、體驗划槳競賽樂趣。（海科館提供）

