豬肉回來了！台南學校午餐恢復多元選擇

配合活豬解禁南市學校午餐肉品採購恢復疫情前模式，可以選購可追溯來源、合格屠宰的肉品。（南市教育局提供）

隨著中央已宣布今（6）日起恢復活豬運輸，並從明（7）日零時起正常拍賣、屠宰及運送，南市學校午餐豬肉也要回歸「疫情前模式」了。除了繼續使用 CAS 合格冷凍豬肉，各校也可以選購可追溯來源、合格屠宰的豬肉，讓孩子們吃得安心。

市長黃偉哲表示，在疫情期間，各校配合防疫工作，午餐肉品選用CAS合格冷凍豬肉或其他替代蛋白質來源，以確保午餐品質及符合營養成分，目前中央在疫情並未外擴的情況下，已宣布解除禁運禁宰，因此各校在確保午餐衛生安全的前提下，恢復豬肉食材的合規採購方式，也讓午餐肉品選購恢復正常。

請繼續往下閱讀...

教育局長鄭新輝指出，隨中央豬瘟防疫作業期滿並公告恢復豬隻正常供應，南市學校午餐自明日起將比照疫前供應模式辦理，除符合CAS的豬肉外，得選購可追溯食材來源的合格屠宰豬肉，以確保食材安全，也會要求學校落實食材把關機制，查核食品標示、來源證明與屠宰場登錄等文件，讓師生與家長能「看得到、查得到、放心吃」。

鄭新輝表示，針對午餐廚餘的處理，南市持續推動校園廚餘減量，加速達成3個月內總廚餘減量8%的目標，教育局已實地派員至多所學校勉勵第一線廚工伙伴、營養師、午餐執秘及學校行政人員，共同努力兼顧校園食安與廚餘減量，積極維護午餐環境衛生安全。

教育局強調，市府秉持「來源清楚、資訊公開」原則，持續落實食材查核與校園清消管理，全力守護孩子每天餐桌的健康與安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法