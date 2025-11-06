黃明志4度拍影片行銷北市！觀傳局已全面下架

北市議員徐立信（右）在議會質詢觀傳局長余祥（左）。（翻攝北市議會直播）

42歲的馬來西亞創作歌手黃明志，捲入台灣網紅謝侑芯命案並涉毒，北市議會今（6）日進行教育文化部門質詢，議員徐立信指出，黃明志長期行銷台北市，網路上還有許多影片及新聞稿，對於台北市的形象恐造成不良影響。觀傳局表示，事件發生前，黃明志在星馬地區很受民眾喜愛，當時行銷效果不錯，目前考量形象後，已主動下架相關影片與新聞稿。

徐立信表示，黃明志在2021年以前，曾經四度擔任為北市拍攝宣傳影片，觀光傳播局也曾發布多則新聞稿，標題也出現「密約妙齡女孩」、「去台北旅遊要小心」等字句，雖然是反諷，但如果自己是女性，看到這些文字都會感到擔憂，質疑黃明志現階段已不宜行銷北市，觀傳局也應下架宣傳影片、資訊。

觀傳局長余祥表示，黃明志並非擔任代言人，當初觀傳局也是考量他在星馬地區擁有高聲量，主要都是請黃拍攝影片、寫歌，包含2016、2017、2019、2021年4次，每支影片費用落在40到60萬元不等，費用約200萬元，取得成效也很不錯。

余祥說明，此案為2021年以前舊有的合作案，與黃明志已結束合作關係，現已無合作，目前已全面下架所有與黃明志相關宣傳素材，也將發文要求其所屬公司，將Namewee YouTube頻道上與觀傳局合作的所有觀光影片全部下架，未來在找明星、藝人、KOL推廣台北市觀光，會更加嚴謹。

