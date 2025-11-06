恢復活豬運送、屠宰 南投肉品市場首日增加15％拍賣頭數

南投肉品市場下午陸續有運豬車進場，每部車都要過大門口的消毒隧道，連豬帶車消毒後才能進場。（民眾提供）

防堵非洲豬瘟擴散，豬隻禁運禁宰15天，今天下午恢復活豬運送，明日凌晨起恢復屠宰販售。南投肉品市場從傍晚起陸續有貨車載豬隻進入，雖等著進場的豬隻多，但明天拍賣數量排定2660頭，比禁宰前增加15%，肉品市場指出，首日拍賣價格預估維持平穩，但後續價格會不會下降仍有待觀察。

南投肉品市場（南投縣農產運銷公司），今天上午起即從戶外到場內各角落展開清消，等著迎接下午的運豬車進入，豬農事先都抽籤排定進場序，排到今天出豬的運豬車，從下午4點多開始，陸續依號進場。每部車輛都要過大門口的消毒隧道，連車帶豬都經過噴霧消毒才能開進場。

南投肉品市場表示，明天預定上午8點半抽籤，9點開始豬隻拍賣，雖然豬農待售的豬隻很多，但依中央指示，進場豬隻數量只能增加15%，禁宰前每日交易量約2250頭，明天數量增為2660頭。至於拍賣價格，中央有穩定豬價的配套做法，因此恢復屠宰販售的前幾天價格應能維持平穩，但因全台累積35萬頭豬，未來價格會不會下跌則有待觀察。

國姓鄉豬農巫馬克說，自己養的豬排到明天上午進場交貨，儘管累積有200多頭，但首日排定60頭屠宰拍賣，最大希望還是價格能與禁宰前差不多。

