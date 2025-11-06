為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鳳凰恐轉強颱從南部登陸 連3天影響台灣

    2025/11/06 18:33 記者吳亮儀／台北報導
    鳳凰颱風未來影響狀況。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    〔記者吳亮儀／台北報導〕輕度颱風「鳳凰」今天凌晨生成，預計下週一到週三（10日到12日）影響台灣最劇烈。中央氣象署預報，鳳凰在未來幾天很可能增強為強烈颱風，但靠近台灣時會快速減弱，且其中一條路徑可能從台灣南邊登陸。

    氣象署預報員黃恩鴻表示，明天起到週日白天天氣都很穩定，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島等迎風面有零星短暫雨，且各地溫暖，但下週日（9日）晚上東北季風增強，北部開始變天。

    黃恩鴻指出，下週一（10日）起，除了東北季風增強外，鳳凰颱風外圍水氣也開始影響台灣，下週日晚上到週一這段期間，大台北和宜蘭有大雨、且有局部豪雨；下週二、三是颱風影響台灣最明顯的時段，北部、東半部有大雨和局部豪雨。

    黃恩鴻說，目前鳳凰颱風仍在持續整合，預估在它進入菲律賓陸地前會持續增強，強度會到強烈颱風、半徑達到320公里，之後鳳凰颱風進入菲律賓陸地後持續往西走到南海後，才會開始北轉往台灣。

    「鳳凰颱風北轉的路徑要視太平洋高壓而定，可能從東部外海、南部登陸或西邊沿著台灣海峽北上」，黃恩鴻表示，這些路徑都在鳳凰颱風未來可能的路徑範圍內，但在鳳凰颱風從南海北轉過程中，海洋環境會較不利颱風發展，因此預期颱風北上後強度將會有減弱的趨勢。

    黃恩鴻說，等鳳凰颱風北轉開始影響台灣時，氣象署預估它的強度將在輕颱上限或是中颱下限，但是不同情境帶來的風雨影響「區域」和「程度」都會不同，預估未來幾天會陸續明朗，整體而言，颱風接近並影響台灣的機率相當高。

    相關新聞請見︰

    鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐

    週五好天氣！白天高溫飆32度 早晚溫差大

    鳳凰颱風未來路徑潛勢圖。（氣象署提供）

    鳳凰颱風未來影響狀況。（氣象署提供）

