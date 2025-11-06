為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    廚餘養豬未解禁！竹山堆肥場助餐飲業 加開12噸去化量

    2025/11/06 18:28 記者劉濱銓／南投報導
    廚餘養豬未解禁，南投縣竹山鎮公所協助縣內其他鄉鎮去化廚餘，每週還將加開12噸處理量，協助餐飲業者去化。（竹山鎮公所提供）

    廚餘養豬未解禁，南投縣竹山鎮公所協助縣內其他鄉鎮去化廚餘，每週還將加開12噸處理量，協助餐飲業者去化。（竹山鎮公所提供）

    全台禁豬令解除，但廚餘養豬仍未解禁，南投縣竹山鎮公所在台中市爆發非洲豬瘟期間，運用清潔隊廚餘堆肥場，協助縣內其他鄉鎮去化廚餘，即起每週還將加開12噸處理量，協助餐飲業者去化廚餘，每公斤則收4元處理費。

    竹山鎮公所表示，目前清潔隊協助處理鹿谷、名間、國姓鄉的廚餘，加上原本鎮上的廚餘，每週約去化35噸，但考量政府還未開放廚餘養豬，為協助餐飲業處理廚餘，才會每週再增加10至12噸廚餘處理量。

    公所說，清潔隊廚餘堆肥場自2019年建置處理系統，可將鎮上的廚餘全數去化作成有機土，透過廚餘收集、篩分，以及破碎副資材堆肥發酵，製成有機土並封袋發放，後續廣泛應用在公園、街道及公共綠化工程，盼加開廚餘去化量，能解決業者廚餘堆置之苦。

    南投縣竹山鎮公所每週將加開12噸廚餘處理量，協助餐飲業者去化，每公斤則收4元處理費。（竹山鎮公所提供）

    南投縣竹山鎮公所每週將加開12噸廚餘處理量，協助餐飲業者去化，每公斤則收4元處理費。（竹山鎮公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播