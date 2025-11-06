廚餘養豬未解禁！竹山堆肥場助餐飲業 加開12噸去化量

廚餘養豬未解禁，南投縣竹山鎮公所協助縣內其他鄉鎮去化廚餘，每週還將加開12噸處理量，協助餐飲業者去化。（竹山鎮公所提供）

全台禁豬令解除，但廚餘養豬仍未解禁，南投縣竹山鎮公所在台中市爆發非洲豬瘟期間，運用清潔隊廚餘堆肥場，協助縣內其他鄉鎮去化廚餘，即起每週還將加開12噸處理量，協助餐飲業者去化廚餘，每公斤則收4元處理費。

竹山鎮公所表示，目前清潔隊協助處理鹿谷、名間、國姓鄉的廚餘，加上原本鎮上的廚餘，每週約去化35噸，但考量政府還未開放廚餘養豬，為協助餐飲業處理廚餘，才會每週再增加10至12噸廚餘處理量。

公所說，清潔隊廚餘堆肥場自2019年建置處理系統，可將鎮上的廚餘全數去化作成有機土，透過廚餘收集、篩分，以及破碎副資材堆肥發酵，製成有機土並封袋發放，後續廣泛應用在公園、街道及公共綠化工程，盼加開廚餘去化量，能解決業者廚餘堆置之苦。

南投縣竹山鎮公所每週將加開12噸廚餘處理量，協助餐飲業者去化，每公斤則收4元處理費。（竹山鎮公所提供）

