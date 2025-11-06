新北樹林鐵皮屋大火餘煙不斷 柑園國小學生明停課、期中考順延

新北市柑園國小創新樓鄰近鐵皮工廠的牆面，被大火濃煙燻成漆黑一片。（記者黃政嘉攝）

新北市樹林區柑園街1段一處鐵皮工廠今早大火，大量濃煙飄散，一旁70公尺就是柑園國小，學校創新樓鄰近鐵皮工廠的牆面整個被燻黑，校長程煒庭表示，考量現場仍有餘煙，明天先讓學生停課1天，老師明天則正常上班，下週一復課，原定明天的期中考延到下週二進行。

程煒庭表示，受火災影響，學校建物以創新樓2、3、4樓的教室影響較大，裡面有1間電腦教室跟主機房，因火災高溫、濃煙影響，設備幾乎都損壞，還好這棟樓皆為科任教室而非班級教室，未來復課時還能正常授課。

程煒庭表示，因為學校平常都有做相關演練，今天發生火警時，孩子都在有秩序的情況下，一同疏散到避難地點，下午400多位學生都已平安返家；明天停課的部分，將於1月20、21日下午進行補課。

新北市教育局表示，柑園國小受火警波及，教育局已派員到場協助校園災損勘查與復原作業，並請消防局儘速完成火災鑑識後，進行校舍安全評估，初步估計約8間教室及8間廁所受損，距火場最近的2、3樓教室外牆燒裂，高壓變電箱損毀導致暫時停電，已協請台電搶修，並由工務單位進行校舍結構安全檢視，預計3天內完成初步復原；停課期間，教師將提供線上複習教材及學習單，協助學生在家自主學習，另若學生有家庭照顧需求，學校也將協助安置與照顧。

新北市柑園國小校長程煒庭（戴眼鏡者）表示，考量現場仍有餘煙，明天學生停課1天。（記者黃政嘉攝）

柑園國小創新樓鄰近鐵皮工廠的牆面，被濃煙燻成漆黑一片。（記者黃政嘉攝）

